Mourinho daroval svojmu hráčovi tenisky, v tom zaznela rasistická poznámka: Sú tam banány, zatancuj!

José Mourinho sľúbil svojmu hráčovi Afena-Gyanovi, že mu kúpi nové tenisky. Svoj sľub dodržal, keď iba 18-ročný futbalista rozhodol dvoma gólmi zápas proti Janovu.

„Sľúbil som mu veľmi drahý pár tenisiek za 800 eur a on ku mne pribehol a uisťoval sa, či som na neho nezabudol,“ vysvetľoval Mourinho, čo si obaja hovorili, keď mladý rodák z Ghany v nedeľu skóroval.

Na videu, ktoré zachytáva milý priebeh odovzdávania darčeka je v pozadí počuť človeka, ktorý avizuje, že v krabici sú banány. To sa stretlo s obrovskou nevôľou fanúšikov, ktorí ho teraz kritizujú za rasizmus.

„Hanba! Ako to, že tento prípad ešte nikto neprešetroval?,“ rozčuľuje sa jeden z fanúšikov na sociálnych sieťach. Obvinenia smerujú okrem neznámeho interpreta urážky aj k samotnému portugalskému trénerovi. „Ako sa môže z niečoho takého Mourinho smiať? Je to síce po taliansky, ale jasne počujem slovo ,banány´.“

Samotný hráč však okamžite poprel, že by malo ísť o rasizmus. „Od chvíle, čo som do klubu prišiel, ma vnímajú ako člena rodiny. To znamená, že so mnou v tomto štýle aj vtipkujú. Banány mám rád, často ich jem, takže za tým nevidím nič rasistické,“ upokojuje mladý hráč svojich fanúšikov, ktorí ho na sociálnych sieťach bránili.