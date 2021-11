Bizarné video českého klubu valcuje internet: Ženský futbal? Nech sú radšej v kuchyni

Futbalisti klub 1. FK Příbram zverejnili video, v ktorom sa pýtajú futbalistov, čo si myslia o ženskom futbale. Video sa stalo v Česku virálne.

Futbalisti FK Příbram hrajú len druhú českú ligu a momentálne im patrí len trináste miesto. Nachádzajú sa tesne nad zónou zostupu.

Virálne sa stalo ich video, kde odpovedajú na otázku, čo si myslia o ženskom futbale?

„Rád sledujem veľa ženského futbalu,“ povedal jediný zahraničný hráč Emmanuel Antwi z Ghany.

Ale väčšinou boli veľmi provokatívne odpovede.

„Bez komentára. Ja sa k tomu vyjadrovať nebudem, oni nech nekomentujú nás. Nech sa do nás nes*rú,“ odpovedal útočník Stanislav Vávra.

„Nepáči sa mi, ženy by mali robiť niečo iné,“ prezradil Tomáš Pilík.

„Nie je to asi úplne šport pre dievčatá, mali by sa venovať viac času za sporákom. Ale keď ich to baví, tak nech ho hrajú,“ povedal brankár Ondřej Kočí.

Negatívna reakcia na seba nenechala dlho čakať.

„Wow, pekne chlapci, gratulujem! Osobnosti plné rešpektu. Verím, že po tomto budete konečne slávni, o to sa osobne postarám,“ napísala do komentárov Barbora Votíková, česká brankárka v Paríži Saint-Germain.

Video sa stalo v Česku virálne a totálne valcuje internet. Klub ho následne stiahol zo všetkých sieti, ale to sa šíri ďalej.