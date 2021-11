Víťazný návrat brankára Chudého do našej ligy: Čakajú dcérku, zmluva len na 5 duelov

Po troch rokoch je späť! Brankár Martin Chudý (32) vtedy pomohol Spartaku Trnava po 45-ročných suchotách k historickému majstrovskému titulu.

Nasledujúce obdobie bol oporou poľského klubu Gornik Zabrze, kde nevynechal v najvyššej súťaži medzi žrďami ani minútu. Cez víkend absolvoval víťazný návrat do našej ligy v drese Serede proti Pohroniu (3:1).

Gornik opustil na vlastnú žiadosť. V lete mu nevyšli plány prestúpiť do Turecka. Pripravoval sa individuálne, posledné tri týždne so Sereďou, s ktorou uzavrel zmluvu na 5 zápasov.

„Chcel som ostať pri manželke, keďže budúci mesiac čakáme prírastok do rodiny. Bude to dievčatko. Na mene sa trochu trápime. Máme niekoľko favoritov, ešte nie je rozhodnuté. Asi to bude zahraničné dvojmeno,“ prezradil Martin pre Nový Čas.

Keďže jeho nový klub je v azyle na trnavskom štadióne, hneď prvé vystúpenie mu pripomenulo majstrovské časy so Spartakom. „Oživil som si spomienky. S jediným rozdielom, že sedíme v kabíne pre reprezentáciu.“ V Seredi sa zvítal s bývalým spoluhráčom Andrejom Kadlecom, strelcom dvoch gólov proti Pohroniu.

„Oslovil ma tréner brankárov Róland Praj, ktorý ma viedol spolu s Maťom Dúbravkom v repre do 21 rokov. Bol som aj v kontakte s trénerom Jurajom Jarábkom.“

V januárovom prestupovom termíne by sa šiesty najdrahší slovenský brankár opäť rád pozrel do zahraničia. Najradšej do Poľska.

„Tam som si vybudoval dobré renomé. Mal som už odtiaľ ponuky. Aj preto som sa so Sereďou dohodol iba na piatich zápasoch. Cítim sa v najlepších brankárskych rokoch. Uvidíme, či to vyjde, ale chcel by som, aby rodina išla so mnou, hoci to nebude jednoduché.“

Chudý si pred prípadným odchodom ešte poriadne zachytá. Do konca jesene sa Sereď stretne so Slovanom, s Trenčínom, Liptovským Mikulášom a na záver s Trnavou. Rodáka z Považskej Bystrice mrzí, že to budú pri najnovších pandemických opatreniach zápasy s minimom divákov.

NAJDRAHŠÍ SLOVENSKÍ BRANKÁRI

Martin Dúbravka Newcastle United 5 mil. €

Marek Rodák FC Fulham 5 mil. €

Dominik Greif RCD Mallorca 2 mil. €

František Plach Piast Gliwice 900 000 €

Adam Jakubech LOSC Lille 600 000 €

Martin Chudý ŠKF Sereď 500 000 €