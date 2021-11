Víťazná šnúra sa skončila: Škriniarov Inter vyhral v šlágri s Neapolom!

Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom (26) zvíťazili v šlágri 13. kola talianskej Serie A nad SSC Neapol 3:2.

Súperovi uštedrili prvú prehru v sezóne a znížili stratu na lídra tabuľky na štyri body. Škriniar odohral celý zápas, Stanislav Lobotka sedel na lavičke náhradníkov hostí a na ihrisko sa nedostal.

Neapol začal na San Sire aktívne a od 18. minúty viedol po góle Piotra Zielinskeho. Domácim sa však ešte do prestávky podarilo otočiť nepriaznivý vývoj. V oboch góloch mal prsty turecký stredopoliar Hakan Calhanoglu, ktorý najskôr premenil pokutový kop a tesne pred odchodom do kabín asistoval pri presnom zásahu Ivana Perišiča. V 61. minúte zvýšil po rýchlom brejku Lautaro Martinez, striedajúci Dries Mertens peknou technickou strelou už iba skorigoval prehru Neapola.

Futbalisti US Sassuolo remizovali s posledným tímom tabuľky Cagliari Calcio 2:2. Slovenský legionár Adam Obert sedel na lavičke hostí. Salernitana v základnej jedenástke so slovenským obrancom Norbertom Gyömbérom prehrala doma so Sampdoriou Janov 0:2.

Serie A - 13. kolo:

Inter Miláno - SSC Neapol 3:2 (2:1)

Góly: 26. Calhanoglu (z 11 m), 44. Perišič, 61. Martinez - 18. Zielinski, 79. Mertens/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas - S. Lobotka (Neapol) sedel na lavičke/

Salernitana - Sampdoria Janov 0:2 (0:2)

Góly: 40. Tacchio (vlastný), 43. Candreva/N. Gyömbér (Salernitana) odohral celý zápas/

FC Bologna - Benátky 0:1 (0:0)

Gól: 61. Okereke

US Sassuolo – Cagliari Calcio 2:2 (1:1)

Góly: 37. Scamacca, 52. Berardi (z 11m) – 40. Balde, 56. Joo Pedro (z 11m)