Slovan sa poriadne nadrel v Michalovciach: Weiss videl červenú kartu!

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v 15. kole Fortuna ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 2:1.

Víťazný gól strelil v 67. minúte Jaromír Zmrhal. Pre "belasých" to bolo siedme víťazstvo po sebe, po ktorom majú na prvom mieste tabuľky päťbodový náskok pred Spartakom Trnava. Michalovce prehrali štvrtý zápas po sebe a priebežne sú na 8. mieste.

MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (1:1)

Góly: 26. Trusa – 16. Henty, 67. Zmrhal, ČK: 88. Weiss (mimo ihriska)

Hostia vstúpili do zápasu s ambíciou predĺžiť 6-zápasovú víťaznú sériu, cieľom domácich bolo po štyroch zápasoch naplno bodovať. Lepší vstup do zápasu mali Slovanisti. V 16. minúte Čavrič odcentroval do šestnástky, domáci Magda odkopol loptu iba pred Hentyho, ktorý pohotovo prestrelil Száraza - 0:1. Domáci sa však nezlomili, favoritovi zápasu boli v prvom polčase vyrovnaný súper a viackrát pohrozili ofenzívnymi akciami. V 26. minúte Ranko vysunul Trusu, ktorý využil nedorozumenie Božikova s brankárom Chovanom a vyrovnal na 1:1. Trusa sa do sľubnej príležitosti dostal aj v 37. minúte, ale jeho pokus jeden z hostí tečoval do žrde.

Hostia sa ani v úvode druhého polčasu nevedeli dostať do ideálneho tempa a Michalovčania cítili šancu. V 62. minúte bol v sľubnej pozícii Marcin, ale prestrelil bránku. Slovanisti sa dostali k súvislej ofenzívnej akci v 65. minúte, ale De Marco trafil iba do protihráča a Čavrič hlavičkoval vedľa bránky. Krátko na to však Hentyho center nezachytili Vaško ani Mendez a Zmrhal usmernil loptu za Száraza - 1:2. Domáci sa opäť snažili vyrovnať, no tentoraz už boli hostia koncentrovanejší v defenzívnej činnosti.

"Belasí" v závere, ktorí poznačila aj obojstranná nervozita, hrozili najmä z brejkov. Krížna strela striedajúceho Greena v 90. minúte skončila na žrdi. V nadstavenom čase sa k strele dostal Trusa, no jeho pokus neprekvapil brankára Chovana.