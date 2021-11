Je to oficiálne: Solskjaer dostal v United padáka!

Anglický futbalový klub Manchester United prepustil trénera Oleho Gunnara Solskjaera.

Vedenie siedmeho tímu Premier League sa tak rozhodlo po sobotňajšej prehre s Watfordom 1:4.

Dočasným trénerom je doterajší asistent a taktiež bývalý dlhoročný hráč klubu Michael Carrick.

Solskjaer po zápase priznal, že je z výsledku "zahanbený". Pre "červených diablov" to bola už piata prehra v posledných siedmich zápasoch v Premier League, v ktorej figurujú na priebežnom siedmom mieste až 12 bodov za vedúcou Chelsea. "Prvý polčas bol najhorší, aký sme kedy hrali a je pre mňa ťažké vysvetliť, prečo to tak bolo," uviedol po zápase.

Denníky The Times, The Guardian a Manchester Evening News informovali, že výsledkom mimoriadnej schôdze po zápase s Watfordom je rozhodnutie prepustiť Solskjaera. Vedenie to potvrdilo v nedeľu napoludnie. "Manchester United oznamuje, že Ole Gunnar Solskjaer odišiel z pozície trénera. Ole bude vždy legendou klubu a mrzí nás, že sme museli dospieť k tomuto ťažkému rozhodnutiu," píše sa vo vyhlásení.