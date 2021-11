Britské médiá to majú za hotovú vec: Solskjaer dostane v United padáka

Anglický futbalový klub Manchester United by mal v najbližšom čase prepustiť trénera Oleho Gunnara Solskjaera.

Viaceré britské médiá v sobotu v noci informovali, že vedenie klubu sa tak rozhodlo na mimoriadnom rokovaní po prehre s Watfordom 1:4.

Solskjaer po zápase priznal, že je z výsledku "zahanbený". Pre "červených diablov" to bola už piata prehra v posledných siedmich zápasoch v Premier League, v ktorej figurujú na priebežnom siedmom mieste až 12 bodov za vedúcou Chelsea. "Prvý polčas bol najhorší, aký sme kedy hrali a je pre mňa ťažké vysvetliť, prečo to tak bolo," uviedol po zápase.

Denníky The Times, The Guardian a Manchester Evening News informovali, že výsledkom mimoriadnej schôdze po zápase s Watfordom je rozhodnutie prepustiť Solskjaera. Nór pôsobí na lavičke United tri roky. Nový trojročný kontrakt pritom podpísal len v júli a klub by mu mal vyplatiť odstupné vo výške údajne až 7,5 miliónov libier.

Slabá forma Manchestru neodzrkadľuje silnú prestupové obdobie, počas ktorého prišli na Old Trafford Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho či Raphael Varane.

Podľa britských médií by mohli Solskjaera nahradiť Zinedine Zidane, tréner Leicesteru Brendan Rodgers či kouč Ajaxu Erik ten Hag. Informovala agentúra AFP.