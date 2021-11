Liverpool na domácom štadióne rozstrieľal Arsenal, Manchester United s ďalšou potupou

Futbalisti Liverpoolu zvíťazili v sobotňajšom šlágri 12. kola Premier League doma nad Arsenalom vysoko 4:0 a poskočili na druhé miesto tabuľky.

Na vedúcu Chelsea, ktorá vyhrala v Leicestri 3:0, strácajú štyri body. O dva menej má tretí Manchester City, no ten má k dobru nedeľňajší domáci duel s Evertonom. Opäť zaváhal Manchester United, ktorý prehral vo Watforde 1:4.

V prvom polčase na Anfielde dominovali domáci hráči a najmä v jeho druhej časti dostali Arsenal pod veľký tlak. Po polhodine hry mohol otvoriť skóre Sadio Mane, no jeho strelu vyrazil Aaron Ramsdale. Brankár hostí podával veľmi dobrý výkon, zlikvidoval aj veľkú šancu Mohameda Salaha a delovku Trenta Alexandra-Arnolda. Tlak Liverpoolu však bol enormný a v 39. minúte už Ramsdale nezabránil gólu z hlavičky Maneho.

Pár minút po zmene strán prišla obrovská chyba Nuna Tavaresa, ktorý prihral pred vlastnou šestnástkou rovno na nohu Dioga Jotu, ten obišiel obrancu i brankára a zvýšil na 2:0. „Kanonieri" sa dostávali dopredu len sporadicky. Naopak, Liverpoolčania hrali s veľkou chuťou a neustále hrozili. V 75. minúte si vypracovali rýchly brejk, Mane mohol strieľa, no ešte prihral lepšie postavenému Salahovi a bolo 3:0.

Následne mohol znížiť Thomas Partey, ktorý sa z diaľky oprel do lopty, no Alisson ju vytlačil na roh. V 77. minúte bolo už 4:0, lopta sa po rýchlom brejku a osi Mane, Salah, Alexander-Arnold dostala k Takumimu Minaminovi a ten mal pred sebou už len prázdnu bránku. Na ihrisku bol pritom necelú minútu. Liverpool si tak pripísal jednoznačné víťazstvo, Arsenal zastavil osemzápasovú ligovú sériu bez prehry (6-2-0) a patrí mu piate miesto.

Hráči Chelsea zvíťazili na pôde Leicestru City rozdielom triedy 3:0 a upevnili si pozíciu lídra tabuľky. Zverenci trénera Thomasa Tuchela na King Power Stadium od začiatku dominovali a do vedenia sa dostali už po štvrťhodine, hlavou sa presadil obranca Antonio Rüdiger. V 28. minúte potiahol loptu N'Golo Kante a z hranice šestnástky umiestnil strelu presne k pravej žrdi. V 71. minúte upravil na 3:0 striedajúci Christian Pulisic. Chelsea dostala loptu do siete ešte dvakrát, ale rozhodcovia góly neuznali pre ofsajd. Rovnako to bolo aj v prípade domáceho Ademolu Lookmana ešte za stavu 0:1 v prvom polčase.

Chelsea natiahla svoju sériu bez prehry vo všetkých súťažiach na deväť zápasov. V lige má na konte deväť výhier, dve remízy a prehrala len so City (0:1). Leicester je tri zápasy bez víťazstva a s 15 bodmi je priebežne dvanásty.

Manchester United prehral piatykrát z uplynulých siedmich ligových zápasov (1-1-5) a klesol na 7. priečku tabuľky. Stolička pod trénerom Olem Gunnarom Solskjaerom sa tak kýva opäť o čosi viac. V prvom polčase bol herne oveľa lepší domáci Watford. Do vedenia mohol ísť už v 11. minúte, no Ismaila Sarr ani na dvakrát nepremenil penaltu, ktorá sa opakovala po vbehnutí jedného z hráčov do šestnástky. Domáci si to však vynahradili v 28. minúte, keď otvoril skóre Joshua King a v 44. pridal druhý gól Sarr.

Solskjaer cez polčas poslal na ihrisko Anthonyho Martiala a po dlhej dobe na viac minút aj Donnyho van de Beeka. Hra hostí výrazne ožila a holandský stredopoliar sa odmenil trénerovi gólom už po piatich minútach na ihrisku po prihrávke hlavou od Cristiana Ronalda. United v nasledujúcich minútach dominoval a vytvoril si množstvo šancí, no jeho snahu o vyrovnanie zmaril kapitán Harry Maguire, ktorý videl v priebehu siedmich minút dve žlté a následne červenú kartu. United mali aj potom šance, ale to aj Watford. V nadstavenom čase prikrášlili domáce víťazstvo ešte Joao Pedro a Emmanuel Dennis. Slovenský stredopoliar Juraj Kucka nehral pre kartový trest.

Aston Villa ukončila päťzápasovú sériu prehier, keď doma zdolala Brighton 2:0 vďaka dvom gólom zo záverečných minút. Úspešnú premiéru tak zažil nový tréner tímu Steven Gerrard. Pre hostí je to už siedmy duel bez víťazstva. Štvorzápasovú víťaznú sériu prerušil West Ham, keď prehral na pôde šiesteho Wolvesu 0:1 a klesol na štvrtú priečku.

Druhé víťazstvo po sebe a zároveň druhé v sezóne dosiahol Norwich pod vedením nového trénera Deana Smitha, ktorý prišiel z Aston Villy. Southampton zdolal doma 2:1 a posunul sa z posledného miesta tabuľky. Na to klesol Newcastle po remíze s Brentfordom 3:3. „Straky" hrali bez nového trénera Eddieho Howea, ktorý mal pozitívny test na koronavírus a na premiéru si tak ešte musí počkať.



Premier League - 12. kolo:

Leicester City - Chelsea FC 0:3 (0:2)

Góly: 14. Rüdiger, 28. Kante, 71. Pulisic

Aston Villa - Brighton 2:0 (0:0)

Góly: 84. Watkins, 88. Mings

Burnley - Crystal Palace 3:3 (2:3)

Góly: 19. Mee, 27. Wood, 49. Cornet - 8. a 36. Benteke, 42. Guehi



Newcastle - Brentford 3:3 (2:2)

Góly: 10. Lascelles, 39. Joeliton, 75. Saint-Maximin - 11. Toney,31. Henry, 61. Lascelles (vl.)

Norwich - Southampton 2:1 (1:1)

Góly: 7. Pukki, 79. Hanley - 4. Adams

Watford - Manchester United 4:1 (2:0)

Góly: 28. King, 44. Sarr, 90.+2 Pedro, 90.+6 Dennis - 50. van de Beek, ČK: 69. Maguire (United) po 2. ŽK

Wolverhampton - West Ham 1:0 (0:0)

Gól: 58. Jimenez

Liverpool FC - Arsenal 4:0 (1:0)

Góly: 39. Mane, 52. Jota, 74. Salah, 77. Minamino