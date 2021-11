Netypické požiadavky špičkových futbalových trénerov: Aké jedlá svojim hráčom zakázali konzumovať?

Pre profesionálnych športovcov je zdravý jedálniček dôležitou pomôckou pri zvyšovaní výkonnosti. Zväčša to tréneri nechávaju výlučne v rukách svojich zverencov, nájdu sa však aj výnimky.

Medzi ne môžeme zaradiť popredných manažérov ako Antonio Conte (52), Josep „Pep"Guardiola (50), Fabio Capello (75) či Arséne Wenger (72).

Začnime posledným menovaným. Bývalý dlhoročný šéf lavičky Arsenalu sa vždy zameriaval na to, aby jeho hráči dodržiavali životosprávu na tej najvyššej úrovni. Hneď pred svojou premiérou v službách „kanonierov" preto celej kabíne zakázal konzumáciu čokoládových tyčiniek Mars.

Antonio Conte a Fabio Capello sú zástancami toho, že jedlo by sa malo podávať bez dochucovadiel, a tak obaja svojim zverencom zakazujú kečup. Môže sa to javiť ako bizarnosť, no pre dvojicu Talianov to je zásadná vec.

Josep Guardiola je v tomto smere ešte pomerne umiernení, ale predsa ho nesmieme opomenúť. Lodivod Manchestru City nepovoľuje futbalistom jedenie pizze a toto špecifické pravidlo mu v jeho trénerskej kariére zjavne dopomáha k významným úspechom.