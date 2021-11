Jendrišek sa po korone vrátil na trávnik: V karanténe robil synovi učiteľa

Napriek očkovaniu si ho tá pliaga našla. Bývalý slovenský reprezentant a útočník AS Trenčín Erik Jendrišek (35) sa iba pred pár dňami vrátil po karanténe na futbalové trávniky.

Začiatkom novembra mal pozitívny test na koronavírus a tak musel desať dní stráviť v izolácii. V rovnakom čase sa nakazil aj jeho školopovinný syn Elias, takže táto dvojica si na niekoľko dní urobila z jednej izby triedu a starostlivý tatko sa vžil do úlohy učiteľa!

Futbalový osud vie byť nevyspytateľný, o čom by Jendrišek mohol veľa rozprávať. Bol vyhlásený za najlepšieho hráča Fortuna ligy za september a v týchto dňoch sa po prekonaní koronavírusu vrátil späť na ligové trávniky. „Po zápase proti Slovanu (31. októbra, pozn.red.) som mal zvýšenú teplotu a tak som sa rozhodol, že na druhý deň pôjdem na test. Bohužiaľ, vyšiel mi pozitívny a musel som do karantény. Som však dvakrát očkovaný, takže priebeh som mal bezproblémový. Na tom zápase bol so mnou aj syn a aj on bol pozitívny. Našťastie aj on bol v pohode,“ vyjadril sa pre Nový Čas Jendrišek.

Bývalý reprezentant, ktorý si prednedávnom vyskúšal aj úlohu manekýna, tak musel niekoľko dní stráviť v izolácii. Na otázku, či si pred zrkladlom neskúšal nové modely a pózy, keď už nemohol behať po ihrisku, odpovedal záporne. „Nebol na to čas. Musel som sa učiť so synom, ktorý nemohol chodiť do školy. A pani učiteľka nám toho naložila poriadne,“ povedal s úsmevom. Dnes sú však obaja v poriadku a futbalista sa vrátil opäť na ihrisko. V piatkovej predohrávke sa jeho Trenčín predstavil na pôde Ružomberka, kde prehral 0:3. Jendrišek sa dostal na trávnik v druhom polčase, ale ani jemu sa nepodarilo zmierniť prehru. „Domáci vyhrali zaslúžene. Pre mňa to bol špecifický súboj, veď v Ružomberku som strávil krásne roky a aj získal double. Z vtedajšieho kádra je v klube už len Ján Maslo, ktorý však dnes nehral. Podľa mojich informácií mal aj on pozitívny test,“ dodal.