Známy novinár obvinil futbalistu Realu Madrid zo sexuálneho napadnutia: Vážne jej ublížil a ukázal genitálie!

Investigatívny žurnalista britského denníku The Guardian a amerického New York Times Romain Molina priniesol svetu šokujúcu správu týkajúcu sa údajného sexuálneho obťažovania zo strany obrancu Realu Madrid Ferlanda Mendyho.

Bratranci Ferland a Édouard sa na sociálnych sieťach sťažovali na médiá, ktoré si splietli ich tvár s tvárou menovca Benjamina Mendyho z anglického Manchesteru City. Ten čelí šiestim obvineniam zo znásilnenia.

Molina si sťažnosti okamžite všimol a na svojom Twitteri potom obvinil zo sexuálneho obťažovania. Príhoda sa mala stať ešte v dobe, kedy Mendy pôsobil vo francúzskom Lyone. Vtedy klub incident pred médiami úspešne zatajil predovšetkým preto, aby mohol 26-ročného futbalistu predať Realu Madrid.

Ferland Mendy údajne ženu niekoľkokrát udrel do tela a kopol do hlavy. Celý čin mal zavŕšiť ukázaním genitálií. Žena musela byť následne prevezená do nemocnice s vážnym úrazom hlavy. Zároveň nemala byť jedinou obeťou Francúza.