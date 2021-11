Opakovaná nevera! Sexi Wanda dostala záhadný mejl o pletkách slávneho futbalistu: Teraz posiela nepríjemný odkaz

Definitívny koniec lásky! Wanda (34), bývala partnerka slávneho futbalistu Maura Icardiho (28), obvinila svojho manžela z nevery s argentínskou modelkou. Teraz mu posiela provokatívne odkazy.

Icardi sa po prevalení nevery udobril s Wandou, ktorá sa k nemu okamžite vrátila a na jeho hriechy s inou ženou zabudla. Idylka sa skončila veľmi rýchlo, keď sa prevalilo, že hviezda PSG pomer s modelkou udržuje.

To bola posledná kvapka! Wanda sa zbalila, vrátila prsteň a odletela s deťmi do Milána, kde v minulosti spolu žili.

Yanina Latorreová, jej blízka priateľka, potvrdila, že ich manželstvo sa definitívne rozpadlo. „Wanda Nara je slobodná, sama mi to povedala. Je poriadne nahnevaná, pretože všetko sa vracalo do normálu a potom dostala mejl. Mauro jej klamal, že sa s modelkou Chinou Suárezovou už nestretol,“ cituje slová priateľky The Sun.

Wanda svoj hnev ventiluje na sociálnej sieti Instagram, kde posiela odkazy Maurovi Icardimu. Pravdepodobne sa ho snažila vyprovokovať prostredníctvom fotografie s bývalým partnerom Maxim Lopezom a deťmi. Pridala srdce plné lásky a modliace sa emotikony. Len pár dni po definitívnom rozchode.

Wanda bola bývalá manželka Lopeza, ktorého podviedla práve s Icardim. Kruh sa uzatvára a pravdepodobne sa jej rozpadlo manželstvo aj s hviezdou PSG.