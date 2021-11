Futbalovému tínedžerovi Tomášovi Suslovovi sebavedomie nechýba: V driblingu som dobrý a drzý!

Takého hráča reprezentácia potrebuje. V poslednom kvalifikačnom vystúpení Slovákov proti Malte (6:0) sa ofenzívny stredopoliar holandského Groningenu a stále ešte tínedžer Tomáš Suslov (19) blysol nielen výborným výkonom, ale aj tromi gólovými prihrávkami.

Do hry slovenskej reprezentácie priniesol moderné prvky, pričom najmä jeho dribling a hra jeden na jedného uchvátili nielen fanúšikov, ale aj odbornú verejnosť. Ak bude v nasadenom trende pokračovať, môže byť napriek nízkemu veku reprezentačným lídrom, po čom sebavedomý mladík túži.

V zápase proti Malte ste podali vynikajúci výkon, za čo ste si vyslúžili aj miesto v ideálnej zostave posledného kola. Čo na to hovoríte?

Samozrejme, potešilo ma to. A ešte viac to, že sa v nej okrem mňa objavili Ondrej Duda a Albert Rusnák.

Proti Malte ste odohrali v reprezentácii po prvý raz celý zápas. Beriete to teda tak, že budete dostávať väčší priestor?

Som rád za celých deväťdesiat minút v reprezentačnom drese. Myslím si, že som ukázal, že mám kvality, aby som hrával, a že som svoju šancu odohrať celý zápas využil veľmi dobre.

Nemali ste pocit, že ste väčší priestor mohli dostať už skôr?

Určite som si veril už predtým, že by som mohol hrať od začiatku, ale prišlo to až teraz. A opakujem ešte raz, že som rád, že som to využil.

Bavili ste sa počas reprezentačných zrazov na túto tému aj s trénerom Tarkovičom?

Debatovali sme o tom. Tréner mal v hlave nejakú zostavu, s akými hráčmi počítal na nejakú pozíciu. Chcel to robiť so skúsenejšími hráčmi. Ja som to akceptoval, takéto veci neviem ovplyvniť. Môžem ovplyvniť hru na trávniku a som rád, že som napokon šancu dostal.

Fanúšikovia aj odborná verejnosť vás za výkon chválili a zhodli sa, že by ste mohli byť v budúcnosti lídrom tímu. Čo na to hovoríte?

Určite chcem byť lídrom! Keď budem zdravý a budem podávať také výkony, aké som podal v zápase so Slovinskom a Maltou, viem si to predstaviť.

Predpoklady na to máte, najmä váš štýl hry imponuje fanúšikom aj odborníkom. V čom je vaša najsilnejšia stránka?

V hre jeden na jedného. V týchto situáciách som drzý a viem, že mám kvalitu na to, aby som ich zvládol. Presvedčil som o tom aj v poslednom zápase a som rád, že som prispel k výhre.

Dnes ste opäť vo svojom klube Groningene. Aký ohlas mali vaše výkony u klubových spoluhráčov a trénera?

Sledovali to na diaľku, vedia o tom. Pogratulovali mi a sú radi, že sa mi darilo.

V Groningene patríte napriek mladému veku k lídrom tímu. Dokonca ste už niekoľkokrát mali na rukáve kapitánsku pásku. Čo to pre vás znamená?

Veľmi veľa. Je to však vďaka mojim výkonom, mám vplyv na mužstvo a v kabíne ma rešpektujú aj starší spoluhráči.

Predpokladáme, že je o vás záujem aj v iných kluboch a ligách. Čo by ste nám k tomu povedali?

Je jasné, že keď hráte dobre, záujem je. Teda aj o mňa. Mám dlhodobejší kontrakt v Groningene a som tu spokojný. Prípadnému prestupu sa však nebránim. Chcel by som si zahrať v jednej z piatich top európskych líg. Ponuka však musí byť výhodná a hlavne si chcem vybrať klub, ktorý bude so mnou počítať do základnej zostavy.

Nedá sa nevšimnúť, že ste podľahli módnym trendom a vaše telo zdobia tetovania. Čo všetko máte vytetované na tele?

Mám vytetovaný napríklad dátum mojho prvého gólu za Groningen a nad ním číslo 31, ktoré som nosil minulú sezónu. Zalomené ruky a krížik symbolizujú moju vieru v Boha, jedno tetovanie mám s otcom, ako mu sedím na pleciach. Chcel by som ešte nejaké tetovania, takže keď prídem domov, dám si možno ešte nejaké urobiť.

Kde bývate v Holandskua s kým? Máte priateľku?

Nie, nemám, takže sa môžem sústrediť iba na futbal. Bývam so spoluhráčom u jedného manželského páru, ktorý sa o nás perfektne stará. Oni nemajú deti, takže sme im takmer ako synovia.

Vo svete zúri covidová pandémia. Ako to v tomto smere vyzerá v Holandsku?

Som očkovaný, ale situácia nie je dobrá ani tu. Cez víkend budeme hrať opäť bez fanúšikov, čo je veľmi zlá správa.