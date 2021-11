Matúš Bero predĺžil zmluvu s Vitesse Arnhem: S priateľkou sa tu cítime ako doma

Žije v dvoch rôznych futbalových svetoch! Kým v reprezentácii sú jeho schopnosti nedocenené, v klube ho radia k najdôležitejším hráčom. Matúš Bero (26) je už takmer štyri roky stabilnou súčasťou holandského tímu Vitesse Arnhem a v tejto sezóne aj zástupcom kapitána. Odmena za jeho pracovitosť a spoľahlivosť sa dostavila tento týždeň.

Piaty tím Eredivisie predĺžil so slovenským hráčom zmluvu do leta 2023 s opciou na ďalší rok. „Je to pre mňa veľký moment. Od príchodu si chvíle vo Vitesse užívam. Spolu s priateľkou sa tu cítime ako doma. Podporuje ma od začiatku kariéry, za čo som jej vďačný. Sme šťastní, aj preto som chcel pokračovať v tomto klube,“ uviedol pre vitesse.nl. Matúš, ktorý posiela Klaudii po každom góle prstami vytvarované srdiečko.

Bero sa poctivým prístupom a vytrvalosťou postupne vypracoval na jedného z ťahúňov mužstva. Jeho služby si v klube vysoko vážia. „Matúš je veľmi dôležitým článkom tímu. Jeho mentalita a líderstvo robia z neho vzor pre ostatných. Skúsenosťami a prehľadom je pre nás cenným hráčom. Sme radi, že sa tu ešte zdrží,“ povedal technický riaditeľ Johannes Spors.

Len nedávno oslavoval rodák z Ilavy jubilejný 100. štart v drese holandského klubu. Nastupuje pravidelne v základnej zostave. V tejto sezóne odohral spolu 17 zápasov a strelil tri góly. „Som hrdý na klub, mesto i spoluhráčov. Vo Vitesse som pokročil. Fyzicky i futbalovo. Holandská liga pozitívne ovplyvnila moju hru. Teší ma, že sa darí aj mužstvu. Mojím snom je prebojovať sa s ním do skupinovej fázy európskeho pohára. Verím, že budúci rok sa nám to podarí,“ želá si Bero.