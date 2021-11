Steven Gerrard má za sebou prvú tlačovú konferenciu v novom pôsobisku: Je Aston Villa len jeho prestupnou stanicou?

Anglický futbalový tréner Steven Gerrard (41) poprel informácie o tom, že Aston Villa je preňho len prestupná stanica na ceste do Liverpoolu. V drese „The Reds" odohral takmer celú svoju kariéru.

„Je nefér popisovať to ako prestupnú stanicu, ja to nikdy nepoviem," povedal Gerrard počas prvej tlačovej konferencie ako tréner „Villans": „Beriem to ako príležitosť byť v Premier League a byť blízko k rodine."

Aston Villa sa dohodol s novým koučom: Je ním Steven Gerrard?

Gerrard je tréner birminghamského klubu od minulého týždňa, keď po piatich prehrách po sebe nahradil Deana Smitha. Prvý zápas ho čaká v sobotu (20. 11.) proti Brightonu, na Anfielde sa predstaví 11. decembra.

Pred angažmánom v Glasgowe, s ktorým získal po dekáde majstrovský titul, pôsobil legendárny futbalista práve u „červených", kde trénoval mládežnícke tímy. „Liverpool má v Jürgenovi Kloppovi trénera svetovej úrovne. Ak by teraz podpísal doživotný kontrakt, nečudoval by som sa a prial by som mu to," povedal nový tréner Villy.

Štyridsaťjedenročný Gerrard pôsobil ako tréner Glasgowa Rangers od júna 2018. Hráčsku kariéru spojil takmer výlučne s FC Liverpool, kde strávil sedemnásť sezón a odohral celkovo vyše 500 zápasov. S klubom z Anfieldu vyhral Ligu majstrov a Superpohár UEFA, na domácej scéne sa dvakrát tešil z triumfu v Pohári FA a trikrát zo zisku Ligového pohára. Na konte má aj 114 reprezentačných štartov a 21 gólov.