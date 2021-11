Xavi si už vyhliadol nové posily: Loviť chce v anglickej Chelsea

Xavi Hernández, ktorý sa pred týždňom stal novým trénerom Barcelony, má vyhliadnuté ďalšie posily, ktoré by rád na Camp Nou priviedol.

Jedno známe meno už pritom Xavi do Barcelony dotiahol – prvou posilou sa stal legendárny obranca Dani Alves. To ale novému trénerovi rozhodne nestačí, pretože by si tím rád zostavil podľa seba. Pre najbližšie prestupové obdobie, ktoré bude v zime, si vyhliadol už niekoľko posíl.

Hakim Ziyech zatiaľ v Chelsea nenapĺňa očakávania, s akými do Londýna prichádzal. Neustále rotuje zostavou a strieda zápasy, kedy nastúpi od začiatku, na niekoľko minú z lavičky alebo do hry nezasiahne vôbec. V poslednom zápase Ligy majstrov proti švédskemu Malmö skóroval, ale následne ho tréner znovu nechal v ligovom zápase sedieť. Podľa španielskych médií by to mal byť práve on, na kom by Xavi rád postavil novú Barcelonu.

Ďalšími dvomi hráčmi, o ktorých sa tréner španielskeho klubu zaujíma, sú Ziyechovi spoluhráči Pulisic a Hudson-Odoi. Druhý menovaný síce dostáva v posledných zápasoch od Tuchela šance, ale Pulisic skôr kryje chrbát ofenzívnemu triu Havertz, Mount a Barkley.