Fanúšikovi sa vbehnúť na ihrisko neoplatilo: Usporiadateľ ho spacifikoval brutálnym spôsobom!

Fanúšikovia si budú viac ako víťazstvo Kanady nad Kostarikou 1:0 pamätať exhibicionistu, ktorý vtrhol na ihrisko v Edmontone. Polonahý muž si to namieril cez veľké a malé vápno za bránu, kde ho zastavil usporiadateľ.

Pre odvážneho priaznivca to bola poriadna rana. Usporiadateľ v modrej bunde poslal „votrelca“ na zem pomerne drsným spôsobom, navyše pritom narazil na reklamný banner za bránou. Bez ohľadu na to, či sa v blízkej dobe ešte na futbal pozrie, si nabudúce zrejme rozmyslí, či sa podobný kúsok oplatí zopakovať.

Well that was fun!! Go Canada 🇨🇦⚽️ #CANMNT pic.twitter.com/Hdyuo6iv4x