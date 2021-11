Cestovali tri týždne kvôli jednému zápasu: Tím z Tahiti prešiel 32 tisíc kilometrov, aby vypadol...

Futbalový majster Tahiti, tím AS Vénus, má jednu veľkú výsadu – mohol sa prihlásiť do francúzskeho pohára. Mužstvo je kvôli tejto možnosti ochotné cestovať skoro cez polovicu zemegule.

Čo má Tahiti spoločné s Francúzskom? Aj keď sa to nezdá, strašne veľa. Je súčasťou Francúzskej Polynézie – súostrovia, ktoré je síce od Paríža vzdialené tisíce kilometrov, ale stále pod neho spadá. A to aj vo futbale. Najlepší tím z francúzskych exotických ostrovov v Tichom oceáne má právo prihlásiť sa do francúzskeho pohára.

Vénus túto možnosť využil a los mu v prvom kole pridelil súpera zo štvrtej francúzskej ligy – Telissac. Pomerne hrateľný súper, avšak jediný problém je stým, že vzdušnou čiarou je od mesta vzdialený takmer 16 tisíc kilometrov.

Desaťnásobný majster Tahiti sa vydal na dlhú cestu ešte dva týždne pred zápasom, aby si jeho hráči zvykli na úplne iné prostredie. V Európe sa aklimatizovali v Toulouse, kde si zahrali s dorastencami miestneho klubu. Následne pridali prípravný zápas s remízovým výsledkom 2:2 aj proti Rodez.

Času na taktickú prípravu bolo neúrekom. „Na Trélissac sme sa dôkladne pripravovali,“ nechal sa počuť hlavný tréner tichomorskej výpravy Samuel Garcia pred samotným zápasom. „Štvrtá francúzska liga má veľmi vysokú úroveň, sú silní hlavne pri štandardných situáciách,“ upozorňoval na možné nebezpečenstvá konkurenta.

Slova o úrovni sa naplnili – Trélissac v sobotu večer po presvedčivom výkone vyhral 2:0 a Vénus vyprevadil nielen z Coupe de France, ale taktiež na veľmi dlhú cestu domov. Celkovo precestujú zastupitelia klubu vyše 32 tisíc kilometrov, cesta na jeden zápas a z neho zaberie skoro tri týždne. Pre porovnanie: Zem má obvod približne 40 tisíc kilometrov.