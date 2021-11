Totálny skrat Zlatana Ibrahimoviča! Hviezdu Chelsea brutálne knokautoval

Švédska hviezda bude kvôli faulu chýbať svojmu tímu v prvom zápase baráže. Obranca Chelsea nedokáže pochopiť, prečo ho rozhodca nevylúčil.

Švédi hrali proti Španielom kľúčový zápas o postup na MS do Kataru, ale ich šance potopil v závere zápasu Álvaro Morata.

Nervozita Švédov sa zhmotnila v nastavenom čase v šestnástke pred španielskou bránkou. Striedajúci Zlatan Ibrahimović urobil niekoľko rýchlych krokov a tvrdo zozadu poslal k zemi Césara Azpilicuetu.

