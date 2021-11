Futbalisti Slovenska odohrali bodovo druhú najhoršiu kvalifikáciu MS v histórii: 5 dôvodov nášho zlyhania!

Konečné 3. miesto a iba14 bodov! Čísla, ktoré signalizujú, že slovenskí futbalisti majú za sebou neúspešnú kvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta 2022 do Kataru. Dosiahli dokonca bodovo druhý najhorší výsledok v histórii bojov o MS, keď len tesne prekonali stále platný antirekord zo súbojov o MS 2014 v Brazílii.

Ak chceli postúpiť na turnaj, proti Cypru a Malte mal získať 40. tím rebríčka FIFA viac ako len osem bodov.

Tréner Štefan Tarkovič, ktorému sa v decembri končí zmluva, vypracuje v najbližších dňoch analýzu a predloží ju Výkonnému výboru Slovenského futbalového zväzu.

Ten rozhodne v siedmy decembrový deň o pokračovaní alebo konci spolupráce so súčasným realizačným tímom. Jeho šéf nateraz hovorí o hernom posune mužstva počas jesene, no dobre si uvedomuje aj hlbokú jarnú krízu pri vstupe do kvalifikácie.

„Marcový termín bol pre nás veľmi nešťastný. V troch zápasoch sme mali jedenásť nevynútených zmien. Deň a pol pred stretnutím s Cyprom ešte nebol celý tím pohromade.

Bolo tam veľa vecí, na ktoré sa nechcem vyhovárať, lebo to nie je ospravedlnenie. V septembri som cítil, že ešte môžeme zabojovať o postup. Mali sme na to. Žiaľ, nezvládli sme zápasy výsledkovo,“ priznal po vysokom víťazstve na Malte.

Podľa Tarkoviča začína toto mužstvo konečne fungovať, má potenciál a perspektívu do budúcnosti. Jeho predchodca Ján Kocian tvrdí, že o neúspechu rozhodol zbabraný štart do kvalifikácie.

„V ňom sme zakopli so slabšími súpermi, čo sa s nami ťahalo až do konca. V marci bola vyťaženosť hráčov v kluboch minimálna. Mali dosť problémov s formou, a to sa prejavilo na ihrisku. Na ME sme tiež nenašli hernú tvár a výsledky boli zlé. Zlepšenie prišlo až po šampionáte, ale nie bodové a už vôbec nie postupové,“ uviedol pre Nový Čas.

Najviac kritiky v priebehu bojov o Katar sa znieslo na hlavu trénera a ich hráčov po šokujúcich remízach s Cyprom a Maltou. Zaslúžene aj podľa bývalého brankára Ladislava Molnára.

"Tam sme si pokašľali celú kvalifikáciu. Keď sme išli hrať o všetko s Rusmi a Chorvátmi, ani po zlepšenom výkone sme si nedokázali zobrať body, ktoré nám chýbali po stratách s outsidermi. Zlý začiatok sa s nami viezol celý čas. Sami sme sa dostali pod tlak, s ktorým dokážeme ťažko vyhrávať dôležité zápasy.“

Prečo sme zbabrali kvalifikáciu MS 2022?

1.Mizerný vstup po remízach s Cyprom a Maltou

2. Na jar slabá zápasová prax hráčov v kluboch

3.Zisk iba štyroch bodov s favoritmi na postup

4.Nízka efektivita v dueloch so silnými súpermi

5.Nezvládnutie tlaku po neúspešnom EURO