Koniec Štefana Tarkoviča v reprezentácii? Prezident Kováčik posiela jasný odkaz

Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik (58) sa opäť vyjadril k otázke trénera národného tímu.

Po nedeľnom záverečnom zápase kvalifikácie MS 2022, ktorý slovenskí futbalisti na Malte vyhrali 6:0, sa krátko venoval aj zhodnoteniu neúspešných bojov o Katar. Kováčik oznámil novú informáciu, že o budúcnosti aktuálneho trénera Štefana Tarkoviča bude rokovať výkonný výbor SFZ na zasadnutí 7. decembra.

Slovensko v konečnej tabuľke H-skupiny skončilo na treťom mieste o skóre pred Slovinskom s výslednou bilanciou 3 víťazstvá, 5 remíz a 2 prehry.

Na svetový šampionát do Kataru, resp. do jarnej baráže o mundial sa nedostalo, rozhodnuté o tom bolo už po októbrových kvalifikačných zápasoch. Postup si z prvého miesta vybojovali úradujúci vicemajstri sveta Chorváti, do baráže z druhého miesta prenikli Rusi.

"Nadviažem na to, čo som povedal po zápase, po ktorom sme definitívne stratili možnosť. Máme kvalifikáciu za sebou, tá kvalifikácia bola neúspešná. Siedmeho decembra na výkonnom výbore zhodnotíme kvalifikáciu a budeme sa zaoberať budúcnosťou.

Analýzu (tréner-pozn.) predloží členom výkonného výboru, to bude 7. decembra na výkonnom výbore jeden z najdôležitejších bodov. Tam to prerokujeme a urobíme záver," povedal Kováčik vo videorozhovore pre web SFZ.

"(Fanúšikom-pozn.) Odkážem, že musia chvíľu počkať. Len dnes sme skončili kvalifikáciu a nebolo by na mieste, ani korektné teraz hovoriť akékoľvek rozhodnutia. My sme sa doteraz absolútne nezaoberali touto otázkou. Ako som povedal pred časom, tréner Tarkovič dokončí túto kvalifikáciu, má kontrakt do konca roka. Kvalifikáciu vyhodnotíme a už 7. decembra sa budeme zaoberať budúcnosťou."

Sám Tarkovič sa po zápase vyjadril, že by si vedel predstaviť pokračovanie vo funkcii: "Toto mužstvo má charakter, verím, že v nastavenom trende bude pokračovať. Pre mňa bude česť, ak mi výkonný výbor zverí reprezentáciu aj na ďalšie obdobie," citoval ho web SFZ.

Podľa dávnejších vyjadrení kouča SR sa po letnom EURO 2020, na ktorom Slovensko nepostúpilo zo základnej skupiny, darilo zlepšiť herný prejav, chýbali ale výsledky.

"S tým, čo povedal tréner Tarkovič sa dá súhlasiť, ale v septembrových, októbrových a aj novembrovom zápase sme hrali dobre a nedosiahli sme výsledok. A keďže futbal sa hrá na výsledky a nedosiahli sme ich, tak sme nemohli postúpiť.

Samozrejme, myslím si, že druhé miesto bolo v našich silách a bolo našou povinnosťou skončiť na druhom mieste. Keďže sa to nestalo, aj z tohto dôvodu ja hodnotím túto kvalifikáciu ako neúspešnú. Siedmeho decembra sa budeme zaoberať budúcnosťou, ale určite sa ešte žiadne konkrétne meno nedozvieme," uzavrel Kováčik.