Slovenskí futbalisti sa pekne rozlúčili s kvalifikáciou o MS 2022: Malte uštedrili debakel!

Slovenskí futbalisti sa rozlúčili s kvalifikáciou MS 2022 aj kalendárnym rokom vysokým víťazstvom 6:0 nad Maltou aj vďaka hetriku Ondreja Dudu.

V tabuľke H-skupiny skončili na treťom mieste o skóre pred Slovinskom s výslednou bilanciou 3 víťazstvá, 5 remíz a 2 prehry. Na svetový šampionát do Kataru, resp. do jarnej baráže o mundial sa nedostali, rozhodnuté o tom bolo už po októbrových kvalifikačných zápasoch.

Reprezentačný tréner Štefan Tarkovič urobil v základnej zostave sedem zmien oproti štvrtkovému zápasu v Trnave so Slovincami (2:2) a vyplatili sa. Od úvodného hvizdu nastúpili Martin Dúbravka Martin Koscelník, Dávid Hancko, Tomáš Suslov, Albert Rusnák ml., Ondrej Duda aj David Strelec. Už v 16. minúte hostia na štadióne v Ta' Qali viedli 3:0 po dvoch góloch Alberta Rusnáka a jednom Ondreja Dudu. Na začiatku druhého polčase domáci dostali dve červené karty, triumf favorita potom spečatil ďalšími dvoma gólmi Duda, pri reprezentačnom debute sa do listiny strelcov zapísal aj striedajúci Vernon de Marco.

Slovákom sa podarilo odčiniť zaváhanie s Maltou z prvého zápasu v marci v Trnave (2:2). V 10 doterajšom vzájomnom stretnutí dosiahli 8 výhru, v bilancii s týmto súperom majú zapísané aj dve remízy.

Kvalifikácia MS 2022, 10. kolo:

H-skupina

Malta - Slovensko 0:6 (0:3)

Góly: 8., 69. a 80. Duda, 6. a 16. Rusnák, 71. De Marco

Prvý nebezpečný útok predviedli domáci, no Hancko dobre zblokoval útočníka Satariana. Potom prišli výborné momenty Slovákov. Už v 6. minúte po peknej kombinačnej akcii Suslov našiel v šestnástke Strelca, ktorý prsiami priťukol voľnému Rusnákovi a ten z voleja nedal domácemu brankárovi žiadnu šancu. O dve minúty Koscelník na krídle po vlastnej strate loptu vybojoval a vysunul Suslova. Ten po rýchlej kľučke prudkým a presným centrom našiel nabiehajúceho Dudu, ktorý hlavou bezpečne upratal loptu do siete - 2:0. V 16. minúte Lobotka vybojoval loptu v strede poľa, pred Rusnákom domáca obrana úplne ustúpila a slovenský stredopoliar umiestnenou technickou strelou k pravej tyčke dal na 3:0. Aj v ďalšom priebehu hostia jasne dominovali, Haraslín a Suslov dali góly, ktoré neplatili pre postavenie mimo hry. Spálili aj dve ďalšie dobré šance. Najprv v 30. minúte Haraslínovu strelu výborne na roh odvrátil brankár Bonello, v nadstavenom čase sa za domácu obranu dostal Hancko, ale neprekonal Bonella.

Hneď na začiatku druhého dejstva sa po faule na Suslova vykartoval domáci Camenzuli a Slováci hrali presilovku. Stále sa hralo na polovici Malty, ktorá utrpela ďalší úder v 51. minúte. Suslova v prieniku zastavil po strate lopty Teuma, čo by ešte až tak nevadilo, ale po zakopnutí lopty a nešportovom správaní videl vzápätí druhú žltú, resp. červenú kartu. O pár okamihov dostal prudkou strelou loptu do siete Strelec, ale gól neplatil pre ofsajd.

V 56. minúte Bonello dvoma parádnymi zákrokmi na bránkovej čiary zmaril veľké šance Dudovi aj Haraslínovi. V ďalšej šanci sa nepresadil Strelec, no v 69. minúte sa opäť výborne uvoľnil v šestnástke Suslov, z bránkovej čiary do druhej vlny dal na "zlatom podnose" Dudovi, ktorý zvýšil na 4:0. V 70. minúte prišiel na ihrisko obranca de Marco a o minútu si pri svojom reprezentačnom debute prvým dotykom s loptou prudkou strelou otvoril gólový účet v národnom tíme. Duda v 80. minúte po ďalšom úspešnom prieniku Suslova dosiahol hetrik. Slováci sa už v ďalšom priebehu strelecky nepresadili, no dosiahli najvyššie víťazstvo na ihriskách súperov v kvalifikáciách ME či MS.