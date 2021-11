Holanďania stratili postup v záverečných minútach, van Dijk: Škandalózne

Holandskí futbaloví reprezentanti nevyužili šancu zaistiť si už v sobotu postup na majstrovstvá sveta v Katare.

Duel v Čiernej Hore mali výborne rozohraný, ešte v 82. minúte viedli 2:0, no nedotiahli ho do konca. Domáci futbalisti strelili lídrovi G-skupiny dva góly v priebehu piatich minút a súperom pokazili postupové oslavy.

Holanďania majú pred záverečným kolom kvalifikačných bojov na konte 20 bodov, druhí Turci a tretí Nóri o dva menej. Zverencov trénera Louisa van Gaala tak čaká v utorok priamy súboj o postup doma s Nórskom.

"Musíme to akceptovať. Zanalyzujeme si zápas a pripravíme sa na Nórsko. Premárnili sme obrovskú príležitosť, no stále máme najlepšiu pozíciu," povedal pre uefa.com tréner "tulipánov".

Jeho zverenci sa v Podgorici ujali vedenia v 25. minúte, keď sa z penalty presadil Memphis Depay. Najlepší kanonier európskej časti kvalifikácie pridal v 54. minúte druhý gól a dostal Holandsko blízko k splneniu cieľa. V deviatich dueloch bojov o Katar zaznamenal už 11. presný zásah a na konte má aj šesť asistencií. Van Gaalove mužstvo však prišlo o istotu postupu v závere stretnutia. V 82. minúte znížil Ilija Vukotič a o štyri minúty neskôr vyrovnal Nikola Vujnovič.

"Nepodali sme dobrý výkon vo fáze, keď sme mali všetko v našich rukách. Nedokážem to vysvetliť. Súper hral systémom 5-4-1, takže to bolo ťažké, ale viedli sme už 2:0. Všetko, čo sme mali robiť, bolo držať loptu. No stratili sme ju, keď sme nemali," uviedol van Gaal.

Z výsledku i výkonu bol sklamaný aj Virgil van Dijk. Kapitán a pilier obrany však verí, že so spoluhráčmi dokážu dotiahnuť kvalifikáciu do úspešného konca v záverečnom stretnutí s Nórskom.

"Dobre sa pripravíme. Veríme si a vydáme zo seba všetko. No rozhodne musíme byť lepší ako v tomto zápase. Pri všetkej úcte k Čiernej Hore, ako Holandsko sme tu mali vyhrať. Zvlášť, keď sme už viedli 2:0.

Možno to bola z našej strany lenivosť. To, ako sme hrali v druhom polčase, bolo škandalózne. Všetci chceme útočiť, no musíme myslieť aj na obranu. Musíme si to poriadne rozobrať. Teraz to musíme dotiahnuť v utorok pred prázdnym štadiónom," povedal.

Holanďanom išli do večerného zápasu s vedomím, že výhra im zaistí postup, keďže Nóri bez zraneného kanoniera Erlinga Brauta Haalanda v Osle v skoršom zápase iba remizovali s Lotyšskom 0:0. Síce počas celého zápasu dominovali, vyslali až 25 striel, päť na bránku, no ani jedna si nenašla cestu do siete.

"Je to nesmierne frustrujúce. Cítite sa bezmocný, keď premrháte jednu šancu za druhou. Bola to zmes neschopnosti a smoly. Jednoducho je zlé nezdolať doma Lotyšsko," sypal si popol na hlavu obranca Stefan Strandberg.

Turci sa dostali na druhé miesto tabuľky vďaka vysokému triumfu nad Gibraltárom 6:0. V záverečnom zápase sa predstavia v utorok v Čiernej Hore, ktorá už nemôže postúpiť ani dostať sa na druhé miesto.