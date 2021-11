Preslávil sa nechutnosťami i úspechmi: Nemecká reprezentácia sa rozlúčila s úspešným trénerom parádnym choreom

Úspešný nemecký tréner skončil po poslednom európskom šampionáte, kde sa Nemcom nepodarilo dostať do bojov o medaile. O svojom odchodne však svetový šampión z roku 2014 informoval už pred štartom turnaja. Teraz bol Löw ocenený pred zaplneným štadiónom vo Wolfsburgu, nechýbalo ani choreo.

Celá jedna dvojposchodová tribúna bundesligového štadióna vo farbách Nemecka vzdala hold jednému z najúspešnejších trénerov na medzinárodnej úrovni. Z rúk viceprezidenta nemeckého futbalového zväzu Petera Petersa obdržal pamätnú plaketu, ktorá je logicky zameraná na úspech na svetovom šampionáte v Brazílii.

Nechýbali ani bývalí zverenci a legendy nemeckého futbalu. Uličku slávy tvorili Benedikt Höwedes, Lukas Podolski, Oliver Bierhoff, Per Mertesacker, Sami Khedira či Mats Hummels, Mario Gomez a najlepší strelec nemeckej histórie Miroslav Klose.

Už skôr sa úspešný kouč vyslovil, že určite nekončí svoju trénerskú kariéru. Navyše dodal, že potrebuje novú výzvu, avšak zatiaľ je stále bez angažmán. „Nikdy som nepremýšľal o ukončení kariéry. Sú výzvy, ktoré sú pre mňa zaujímavé,“ povedal v lete Löw, ale neprezradil o aké ide.

Germany at home to Liechtenstein tonight.



Fans thank manager Joachim Low on his final match for his services to the national team #DieMannschaft #GERLIE pic.twitter.com/jdx1eF7P9v