Xaviho pravidlá už stihol porušiť prvý hráč: Neodpúšťa sa ani minútka, svoje už o tom vie Dembélé

Take a look at Xavi's 10 commandments at Barcelona. Comply and let's get the results pic.twitter.com/zoXeEFjDuL

Majster sveta Dembélé dorazil v piatok do tréningového centra katalánskeho veľkoklubu o 8:33 ráno. Príprava pritom začínala až o 10:00, avšak podľa Xaviho nariadení musia byť hráči na mieste o hodinu a pol skôr. A to na minútu presne, keďže aktuálne zranenému ofenzívnemu záložníkovi neodpustil ani necelé tri minútky.

Konkrétnu výšku trestu klub nešpecifikoval, no podľa už skôr zverejneného cenníku by malo ísť o 100€. Každým ďalším prehreškom sa má pokuta zdvojnásobiť.

Dembélé will be fined. He arrived at the sport city at 8:33 AM. As training starts at 10 AM, the players had until 8:30 AM to arrive. (@Elwood_White)

Xavi Era pic.twitter.com/juqPy6TZlZ