Je stredobodom pozornosti a ani nemusí skórovať: Hviezdneho Salaha obťažoval polonahý fanúšik

Pozornosti domácich fanúšikov neunikla počas africkej kvalifikácie na majstrovstvá sveta egyptská superhviezda Mohamed Salah. Útočník Liverpoolu síce nedokázal skórovať, žiar reflektorov na neho však upriamili fanúšikovia. Jeden z nich dokonca pribehol za Egypťanom polonahý.

V Premier League útočník Egyptu žiari, o čom svedčí fakt, že je najproduktívnejším hráčom celej anglickej súťaže. Za národný tím to však z pohľadu Salaha ani zďaleka nie je taká sláva. V kvalifikácii na majstrovstvá sveta nastúpil do štyroch zápasov, ale presadiť sa nedokázal ani v jednom. To isté platilo v piatkovom zápase proti Angole.

Napriek tomu neunikol pozornosti troch domácich fanúšikov, ktorí za ním v 88. minúte vbehli na trávnik, aby svojho idola objali. Z reakcie Salaha je ale zjavné, že si ich prítomnosť príliš neužíval. Možno aj preto, že jeden z priaznivcov bol polonahý.