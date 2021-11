Šláger v Ríme sa skončil remízou, Anglicko blízko postupu

Futbalisti Talianska remizovali v piatkovom šlágri kvalifikácie MS 2022 so Švajčiarskom 1:1 a udržali si pozíciu lídra C-skupiny.

Oba tímy majú na konte zhodný počet 15 bodov, Taliani vedú vďaka lepšiemu skóre, keď v doterajších siedmich vystúpeniach strelili o dva góly viac. Postupujúceho, resp. účastníka baráže určia výsledky záverečných zápasov.

Hostia sa na Olympijskom štadióne v Ríme, ktorý bol zaplnený do 75 percent celkovej kapacity, ujali vedenia v 11. minúte. Silvan Widmer sa oprel spoza šestnástky do lopty a tá skončila v sieti Gianluigiho Donnarummu. Domáci odpovedali ešte do prestávky, po dobre zahratej štandardke prekonal Giovanni Di Lorenzo hlavou Yanna Sommera.

V 77. minúte sa mohol postarať o obrat Lorenzo Insigne, Sommer ale jeho pokus mieriaci k žrdi vystihol. V 90. minúte Ulisses Garcia fauloval v šestnástke Domenica Berardiho a Taliani mali veľkú príležitosť rozhodnúť o zisku všetkých troch bodov, no Jorginho z jedenástky prekopol bránku.

Prvenstvo v I-skupine a priamy postup na šampionát majú de facto vo vrecku Angličania, ktorí deklasovali reprezentáciu Albánska 5:0 aj vďaka hetriku Harryho Kanea. Tabuľku vedú pred ich posledným zápasom v San Maríne s trojbodovým náskokom pred Poľskom, ktoré nemalo problém v Andorre a outsidera zdolalo 4:1.

Vďaka výhre si zabezpečilo minimálne druhú priečku v tabuľke a účasť v baráži. Andorra odohrala celý zápas bez vylúčeného Ricarda Fernandeza, ktorý zasiahol lakťom Kamila Glika a rozhodca mu už v 15. sekunde ukázal červenú kartu. Tretí duel "íčka" medzi Maďarskom a San Marínom (4:0) v budapeštianskej Aréne Ferenca Puskása viedol z pozície hlavného rozhodcu Slovák Filip Glova.

Škótska reprezentácia zvíťazila na pôde Moldavska 2:0. Zabezpečila si tým druhé miesto v tabuľke F-skupiny a účasť v baráži. Škóti majú na konte 20 bodov, o sedem menej ako už istí víťazi zoskupenia Dáni. Tí vyhrali aj deviaty zápas v tomto kvalifikačnom cykle, Faerské ostrovy zdolali 3:1. Prišli však o famóznu sériu bez inkasovaného gólu, v 89. minúte ju prerušil Klaemint Olsen.

Sumáre - kvalifikácia MS 2022:

C-skupina:

Severné Írsko - Litva 1:0 (1:0)

Gól: 18. Šatkus (vlastný)

Taliansko - Švajčiarsko 1:1 (1:1)

Góly: 36. Di Lorenzo - 11. Widmer

Tabuľka:

1. Taliansko 7 4 3 0 13:2 15

2. Švajčiarsko 7 4 3 0 11:2 15

3. S. Írsko 7 2 2 3 6:7 8

4. Bulharsko 7 2 2 3 6:10 8

5. Litva 8 1 0 7 4:19 3

F-skupina:

Moldavsko - Škótsko 0:2 (0:1)

Góly: 38. Patterson, 65. Adams

Dánsko - Faerské ostrovy 3:1 (1:0)

Góly: 18. Skov Olsen, 63. Bruun Larsen, 90.+3 Maehle - 89. K. Olsen

Rakúsko - Izrael 4:2 (0:1)

Góly: 62. a 72. Schaub, 51. Arnautovič (z 11 m), 84. Sabitzer - 33. Bitton, 59. Peretz

Tabuľka:

1. Dánsko 9 9 0 0 30:1 27-*

2. Škótsko 9 6 2 1 15:7 20-x

3. Izrael 9 4 1 4 20:19 13

4. Rakúsko 9 4 1 4 15:16 13

5. Faerské ost. 9 1 1 7 5:20 4

6. Moldavsko 9 0 1 8 4:26 1

I-skupina:

Maďarsko - San Maríno 4:0 (2:0)

Góly: 6. a 83. Szoboszlai, 22. Gazdag, 88. Vecsey. Rozhodoval: Filip Glova (SR)

Anglicko - Albánsko 5:0 (5:0)

Góly: 18., 33. a 45.+2 Kane, 9. Maguire, 28. Henderson

Andorra - Poľsko 1:4 (1:3)

Góly: 45. Vales - 5. a 73. Lewandowski, 11. Jožwiak, 45.+2 Milik. ČK: 1. Fernandez (Andorra)

Tabuľka:

1. Anglicko 9 7 2 0 29:3 23

2. Poľsko 9 6 2 1 29:9 20

3. Albánsko 9 5 0 4 11:12 15

4. Maďarsko 9 2 0 7 8:23 6

5. San Maríno 9 0 0 9 1:36 0