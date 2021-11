Ľubo Moravčík po vydrenej remíze so Slovinskom i mizernej kvalifikácii MS 2022: Pre..ali sme to so slabými!

Piata remíza v bojoch o MS 2022! Po nej prichádzajú obavy o konečné 3. miesto, ktoré znamená lepšiu pozíciu pred žrebom ďalšej kvalifikácie. Pri rovnosti bodov je po novom prvým rozhodujúcim kritériom skóre.

Slovenskí futbalisti ho majú o gól lepšie ako Slovinci. My nastúpime zajtra na Malte, Šporar a spol. privítajú doma Cyprus. Kto bude strelecky produktívnejší, skončí tretí.

To, že nám Slovinsko vôbec nesedí, sa ukázalo aj v ôsmom vzájomnom zápase. Z nich Slováci vyhrali iba jediný. V Trnave dvakrát doťahovali náskok súpera a k trom bodom im nepomohla ani vyše polhodinová presilovka.

Herný progres z októbrových duelov podľa predstáv celkom nepotvrdili. „Najviac ma sklamala naša pasivita v úvode,“ zdôraznil pre Nový Čas bývalý skvelý stredopoliar Ľubomír Moravčík. Mrzelo ho, že sme nechali iniciatívu súperovi, ktorý to využil na vedúci gól. „Škoda, že sme sa nedokázali viac vyhecovať. Zbytočne sme vyčkávali. Mali sme viac riskovať.“

V našom tíme mu chýbalo vyššie napádanie s viacerými hráčmi. Situácia sa podľa neho zlepšila v závere polčasu a po zmene strán, keď sme si vytvorili územnú prevahu i šance. Zmaril ich vynikajúci brankár Jan Oblak.

„Priznávam, že v našom tíme som nevidel výrazné individuálne výkony. Ani jeden nezahral nadštandardne. Nikoho nemôžem vyzdvihnúť, že vytŕčal nad ostatnými a bol ťahúňom.“

Tréner Štefan Tarkovič po zápase hovoril, že remíza sa rovná prehre. Chyby pred dvoma gólmi súpera označil za hlúpe. „Je trestuhodné inkasovať, keď sú po rohovom kope v šestnástke dvaja hráči súpera a okolo šestica našich,“ reagoval Moravčík.

„Neviem si to vysvetliť. Chalani si to mali zadirigovať medzi sebou a nie iba brániť priestor. Tesne predtým vyrovnali a mysleli si, že už to pôjde počas presilovky samospádom. Prvý gól Slovincov padol po excelentnej akcii. Šporar to urobil fantasticky.“

Náš futbal je pred posledným zápasom s Maltou (bez tria Hamšík, Pekarík, Valjent) na tom bodovo najhoršie v histórii kvalifikácií MS. V deviatich zápasoch nazbieral iba 11 bodov.

„Slovensko na postup ešte nedorástlo. Malo jednu výnimočnú generáciu okolo Hamšíka, keď sa dostalo na MS a dvakrát na ME. Prebojovať sa na svetový šampionát je dnes oveľa ťažšie ako na európsky.

Mužstvo si nemôže dovoliť také výkyvy, aké ukázalo. Pre..ali sme zápasy so slabými. Za mojich čias sa to stávalo výnimočne, no my sme zasa nevyhrávali nad silnými,“ dodal Moravčík.