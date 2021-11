Rodinu zosnulého Maradonu († 60) dostihli futbalistove dlhy: Takto sa ich pozostalí rozhodli splatiť

Legendárny argentínsky futbalista Diego Maradona už takmer rok nie je medzi živými, ale dlhy, ktoré po sebe zanechal, budú ešte istý čas zaťažovať jeho rodinu.

Podľa švajčiarskeho denníka Blick sa hovorí až o sume 86 miliónov eur. Preto sa pozostalí rozhodli, že v decembri ponúknu do dražby časť nehnuteľností, ktoré zostali po majstrovi sveta z roku 1986. Maradona skonal na infarkt 25. novembra 2020 vo veku 60 rokov.

"Dve nehnuteľnosti a tri autá pôjdu do dražby. Bude to kaštieľ s bazénom v luxusnej štvrti Buenos Aires Villa Devoto aj dom s bazénom v prímorskom letovisku Mar de Plata. Dražiť sa majú aj luxusné autá, ktorými sa Maradona rád chválil počas svojho života. BMW 750i sa na začiatku bude ponúkať za 225-tisíc dolárov (približne 194-tisíc eur), na mieru vyrobené BMW M4 za 165-tisíc dolárov (142-tisíc eur) a verejnosť si môže kúpiť aj "obyčajnejší" Hyundai H1 za 38-tisíc dolárov (33-tisíc eur)," informoval web blick.ch.

Rovnaký zdroj pripomína, že futbalové dresy slávneho futbalistu sa nebudú dražiť. Podľa vyjadrenia členov rodiny ide o predmety emocionálnej hodnoty, ktoré by sa nemali dostať do cudzích rúk, hoci by si to niektorí fanúšikovia veľmi želali.

Exmanželka Claudia, dcéry Dalma a Giannina ako aj posledná priateľka Rocio Oliva sú údajne pripravené dohodnúť sa na prerozdelení peňazí, ktoré sa uvoľnia prostredníctvom dražby. Tá sa má začať 19. decembra. "Iné je to však s právami na používanie ochrannej známky ako aj primárnou zodpovednosťou za dlhy a v konečnom dôsledku aj Maradonovu smrť. Tam sa dohoda bude rodiť len ťažko," zamyslel sa Blick.

Diego Maradona bol držiteľom mnohých rekordov a individuálnych ocenení. Za Argentínu odohral v rokoch 1977 - 1994 spolu 91 duelov a strelil v nich 34 gólov. Sprevádzali ho tiež mnohé mimofutbalové kontroverzie. Bol závislý na alkohole aj kokaíne, absolvoval aj množstvo liečení. Blízko smrti bol už v rokoch 2000 a 2004, vtedy mal problémy so srdcom. Svojho času dokonca vyhlásil, že najväčším súperom v jeho živote bol práve kokaín.