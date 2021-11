Kríza United pokračuje: Tréner Solskjaer sa však z diania nečakane vyparil!

Podľa denníka Daily Mail hráčov aj ostatných členov realizačného tímu jeho týždenná dovolenka zaskočila. Má však svoje pochopiteľné dôvody, keďže väčšinu kádra United tvoria reprezentanti, ktorí sa porozchádzali na zrazy svojich národných tímov. Zvyšok tímu dostal voľno. Do tréningového centra v Carringtone zavítal iba zranený Raphael Varane, ktorý sa pomaly vracia do záťaže.

Solskjaera novinári zastihli na tamojšom letisku, ako súkromným lietadlom odlieta do nórskeho Kristiansandu. Medzitým sa však na jeho osobu naďalej valí kritika.

Manchester United players and staff were surprised at being given a week off by Ole Gunnar Solskjaer amid a crisis after the under-fire boss flew back to Norway following their dire derby defeat.#MUFC #seanknows pic.twitter.com/1aDPileifY