Kto by mal dochytať kvalifikáciu? Ladislav Molnár posiela jasnú odpoveď

Koho poslať do bránky? Okrem iného aj táto dilema stojí pred dvoma poslednými kvalifikačnými zápasmi proti Slovinsku (11. 11.) a Malte (14. 11.) pred trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie Štefanom Tarkovičom (48).

V nominácii sú totiž traja výborní gólmani - Marek Rodák (24), Dušan Kuciak (36) a Martin Dúbravka (32). Výhodou prvých dvoch je, že momentálne majú výbornú formu a vo svojich kluboch pravidelne chytajú. Tretí sa síce vracia do reprezentácie po dlhšom zranení, ale dlhodobo je považovaný za slovenskú brankársku jednotku.

Reprezentačný tréner Štefan Tarkovič sa na začiatku zrazu vyjadril, že sú to príjemné starosti mať troch kvalitných gólmanov, a že do zápasu proti Slovinsku ostáva dosť času na správne rozhodnutie. Nový Čas však už včera u bývalého výborného brankára a trénera Ladislava Molnára zisťoval, kto by sa podľa jeho predpokladov mohol vo štvrtok objaviť v bránke.

„Na úvod musím povedať, že nie som reprezentačný tréner a nemám teda takéto starosti. Myslím si však, že na túto dilemu reprezentačného kouča sa treba pozerať z dvoch uhlov pohľadu,“ povedal na úvod bývalý reprezentačný gólman.

Tým prvým je podľa neho výkonnostné hľadisko nominovaných a zároveň potvrdenie tretieho miesta v skupine. „V tomto prípade by sa mal v bránke objaviť Marek Rodák. Ten má v poslednom čase výbornú formu, pravidelne chytáva v druhej anglickej lige a v minulosti si v reprezentácii pri neúčasti našej brankárskej jednotky Martina Dúbravku skvele zastal svoje miesto,“ pokračoval Molnár.

Nevylučuje však ani druhú možnosť, že tréner dá príležitosť inému. „Bude sa chcieť zavďačiť za dlhodobé pôsobenie v reprezentácii, alebo bude chcieť zdvihnúť sebavedomie Martinovi Dúbravkovi, ktorý bol dlhodobo zranený a v Newcastli zatiaľ nechytáva.

Do búducnosti je Martin našou jednotkou, ale ak sa mám vyjadriť za seba, tak túto kvalifikáciu by som nechal dochytať Rodáka,“ dodal bývalý brankár.