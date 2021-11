Je rozhodnuté! Dúbravka má v Newcastle nového trénera

Novým trénerom anglického futbalového klubu Newcastle United sa stal Eddie Howe (44).

Štyridsaťtriročný kormidelník podpísal zmluvu do leta 2024. V tíme zo St. James's Parku pôsobí aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka.

Howe na poste nahradil Stevea Brucea, ktorý opustil klub 30. októbra po vzájomnej dohode s novými majiteľmi na čele s Verejným investičným fondom (PIF) zo Saudskej Arábie. "Magpies" viedol v sobotňajšom zápase v Brightone (1:1) Bruceov bývalý asistent Graeme Jones.

Newcastle v prebiehajúcej sezóne ešte nevyhral a s piatimi bodmi z jedenástich duelov figuruje na predposlednom mieste tabuľky o skóre pred Norwichom. Hlavným cieľom Howea tak bude udržanie tímu v Premier League. Noví majitelia po uzavretí obchodu vyhlásili, že chcú do desiatich rokov získať ligový titul.

"Newcastle United je nadšený, že môže potvrdiť Eddieho Howea ako nového hlavného trénera s kontraktom do leta 2024," píše sa vo vyhlásení klubu.

Noví majitelia klubu chceli pôvodne angažovať Unaia Emeryho, kouč Villarrealu však ponuku odmietol. Preto sa obrátili na bývalého trénera futbalistov Bournemouthu, ktorý bol bez angažmánu. Howe dokázal vytiahnuť Bournemouth zo štvrtej najvyššej anglickej súťaže do Premier League a medzi elitou s ním vydržal päť sezón.

"Je pre mňa veľkou cťou stať sa hlavným trénerom klubu s takým postavením a históriou ako Newcastle United. Pre mňa i moju rodinu je to veľmi hrdý deň. Je to skvelá príležitosť, no zároveň je pred nami veľa práce a neviem sa dočkať, kedy začnem pracovať s hráčmi," povedal Howe, ktorý sledoval sobotňajší zápase s Brightonom v boxe s riaditeľmi.