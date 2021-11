Slovan sa doma poriadne natrápil: Tesne zdolal Ružomberok

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v 14. kole Fortuna ligy nad MFK Ružomberok 1:0.

O jediný gól nedeľného zápasu sa postaral v 12. minúte Jaromír Zmrhal. "Belasí" si šiestym ligovým víťazstvom za sebou vytvorili 6-bodový náskok na Trnavu, ktorú v nedeľu o 17.00 h čakal zápas s Liptovským Mikulášom.

ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 1:0 (1:0)

Gól: 12. Zmrhal

Prvý polčas priniesol zaujímavý futbal a jeden gól. V 12. minúte sa oň postaral Zmrhal, ktorý sa zastreľoval už v 6. minúte, no Krajčírik mu pohotovým zákrokom zmaril prudkú strelu. Český stredopoliar si všetko vynahradil, keď sa dostal k lopte v šestnástke a bez prípravy otvoril skóre. Hostia odpovedali šancou Kostadinova, ktorý bol v podobnej pozícii ako Zmrhal, no prestrelil bránku. Náskok "belasých" mohol v 38. minúte zvýšiť Green, ale jeho šancu po úniku zmaril brankár Krajčírik. Krátko nato sa Green dostal k zakončeniu hlavou a trafil brvno. Hostia mali v nadstavenom čase sľubnú príležitosť vyrovnať, ale Madleňák po Takáčovej prihrávke minul bránku.

Zaujímavé momenty priniesla 52. minúta, keď Krajčírik najskôr zmaril strelu Kankavu a v následnom protiútoku sa do šance dostali hostia. Regáli sa však dostal do ostrého uhla a jeho následná strela neprekvapila brankára Šullu. Ružomberčania boli blízko k vyrovnaniu aj po strele Kochana, no domáci brankár podržal svoj tím pohotovým zákrokom na bránkovej čiare. Skóre už nezmenila ani šanca Kankavu v nadstavenom čase, ktorú zmaril brankár Krajčírik.