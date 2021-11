Klub ligových kanonierov krstil publikáciu o najlepších slovenských strelcoch: Diňa si prišiel po knihu až z východu!

Neváhal ani sekundu! Keď organizátori krstu knihy „Klub ligových kanonierov" oslovili bývalého výborného útočníka a strelca Pavla Diňu (58) aby sa ho zúčastnil, okamžite súhlasil. A to aj napriek tomu, že zo všetkých účastníkov meral zo Sniny do Bratislavy najdlhšiu cestu.

Túžba strelca 129 ligových gólov stretnúť sa po rokoch s ďalšími výbornými futbalistami bola oveľa väčšia, ako vzdialenosť, ktorú musel prekonať.

Pavol Diňa je jedným z tridsiatich piatich slovenských kanonierov, ktorí dosiahli v ligových súťažiach minimálne sto gólov, a preto patril k tým, ktorí boli na krst pozvaní. Jeden z autorov knihy, novinár Peter Šurin tvrdí, že kniha nie je encyklopedická publikácia, kde by ste našli iba profily hráčov, ale je to zmes príbehov a osudov bývalých aj súčasných kanonierov.

„Keď ma riaditeľ Klubu ligových kanonierov Tomáš Medveď oslovil s pozvánkou, neváhal som ani sekundu. Chcel som sa stretnúť s bývalými výbornými hráčmi a poviem vám, že neľutujem. Vládla výborná atmosféra, zaspomínali sme na staré dobré časy. Verím, že takéto akcie sa zorganizujú viackrát do roka," vyjadril sa pre Nový Čas autor stopäťdesiatich deviatich ligových gólov, ktorý si aj ešte dnes zahrá za starú gardu Sniny.

„Už nie celých osemdesiat minút, koľko hrávame, ale ten polčas si ešte zabehám," prezradil bývalý útočník. Nie je vylúčené, že na svojej kondícii v najbližšom čase popracuje o niečo viac, najmä po tom, čo sa dozvedel, že budúci rok sa chystá na Morave zápas českých a slovenských ligových kanonierov.

„Na to sa teším. Určite by som si chcel v tom stretnutí nastúpiť," tvrdí odhodlane. A práve v Česku strelil jeden zo svojich najpamätnejších gólov. „Dal som ich strašne veľa, na mnohé si už nespomeniem. Ale na ten na Bohemians Praha, kde som brankárovi Švengrovi strelil gól zo štyridsiatich metrov do šibenice nezabudnem. Pripomína mi ho aj Zlatá kopačka, ktorá sa vtedy udeľovala za najkrajší gól mesiaca," dodal Pavol Diňa.

Kde všade hral:

1981 - 1983 Chemlon Humenné

1983 - 1990 Dukla Banská Bystrica

1990 - 1994 DAC Dunajská Streda

1994 - 1996 1. FC Košice

1996 Lokomotíva Košice

1996 - 1997 Chemlon Humenné

1997 - 1999 Zemplín Michalovce