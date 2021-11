Dráma oficiálne ukončená! Na takto dlho Barcelona podpísala Xaviho

Katalánsky klub v noci na sobotu potvrdil, že sa s ním dohodol na zmluve do roku 2024. Xavi na poste kormidelníka nahradí Holanďana Ronalda Koemana.

"Je čas vrátiť sa domov. Vitaj, Xavi," privítala Barcelona na Twitteri svojho bývalého hráča. "Očakávame, že Xavi Hernandez pricestuje do Barcelony tento víkend a že v pondelok 8. novembra ho na štadióne Camp Nou slávnostne predstavíme fanúšikom ako nového trénera prvého tímu."

Štyridsaťjedenročný Xavi doteraz viedol katarský klub Al-Sadd, odkiaľ ho Barcelona získala vyplatením výkupnej klauzuly vo výške približne 5 miliónov eur. V Katare mu zmluva platila až do roku 2023 a nedávno vyjadril presvedčenie, že sa oba kluby dohodnú na jeho uvoľnení. Xavi v katarskom klube dokončil aktívnu kariéru a od roku 2019 bol jeho hlavný kouč. V uplynulej sezóne priviedol Al-Sadd k majstrovskému titulu.

