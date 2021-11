Za displejom sa neschoval: Fanúšik Chelsea tvrdo zaplatil za svoje chovanie na internete

K antisemitský a rasistickým nadávkam prikladal Blagg fotografie koncentračného tábora v Osvienčime a hajlujúceho muža. Londýnsky súd ho za to potrestal nepodmienečným odňatím slobody na osem týždňov.

„Myslel si, že ak je schovaný za displejom, ochráni ho to pred následkami zverejňovania nenávistného a urážlivého obsahu. Tak to ale rozhodne nie je,“ uviedli žalobcovia podľa agentúry Reuters. Iba 21-ročný mladík priznal, že od minulého roka zverejnil doposiaľ sedem urážlivých tweetov.

„Odňatie slobody je za ohavné a hrubo urážlivé tweety adekvátnym trestom,“ informoval fanúšika okresný sudca Michael Hamilton. Blagg mal na svoju obhajobu označiť odkazy na holokaust a celú vzniknutú situáciu ako vtip.

Rasistickými a antisemitskými tweetmi sa začala zabývať samotná Chelsea, ktorá ich nahlásila na polícii potom, čo na nich upozornil iný fanúšik. Londýnsky klub taktiež vyjadril odpor k akejkoľvek forme diskriminácie a antisemitizmu.

Today @CFCFoundation launches the club’s 'Say No to Antisemitism' website as we continue to expand our effort in the fight against antisemitism and discrimination.