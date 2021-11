Trenčín prišiel takmer o jasné víťazstvo: Michalovce hrýzli v závere zápasu

Futbalisti AS Trenčín zdolali na vlastnom trávniku Zemplín Michalovce 4:2 v piatkovom zápase 14. kola Fortuna ligy. Hostia nebodovali tretíkrát v sérii.

AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce 4:2 (2:0)

Góly: 17. Kadák (z 11 m), 24. Vaško (vlastný), 46. Hollý, 84. Azango - 49. Trusa, 73. Peňa

Domáci Trenčania pôsobili v úvode súboja proti tabuľkovému susedovi rozvážnejšie, ako v súboji predchádzajúceho kola, v ktorom doma podľahli Slovanu 2:3 po výbornom výkone. Michalovčania sa snažili hrať aktívnejšie, no prvá prítomnosť domácich vyústila v gól. Po ruke Ranka sa kopal pokutový kop a Jakub Kadák v 17. min z bieleho bodu nezaváhal. Zemplínčanov inkasovaný gól zasiahol a ešte väčšiu ranu im spôsobila 24. minúta, keď si center Letenaya nešťastne zrazil do vlastnej siete Filip Vaško. Michalovce zvyšok prvého polčasu pretrpeli, za domácich ešte mohol skórovať z priameho kopu Kadák, ale svoje kvality ukázal brankár Kožuchar.

Po zmene strán nenasvedčovalo nič, že by sa zápas mohol zmeniť v drámu. Už v 46. minúte kopali Trenčania rohový kop, Pires po ňom hlavičkoval do žrde, lopta sa odrazila k Hollému a ten už sieť rozvlnil. "Žlto-modrí" sa však nezlomili a už onedlho znížili taktiež po rohovom kope, presadil sa Trusa. Ten istý hráč dostal v 68. minúte dobrý center do šestnástky, no mieril nad. Michalovce hrali v druhom polčase aktívnejšie ako domáci a zaslúžene znížili na rozdiel jedného gólu.

V 73. minúte si vzal loptu Japonec Takuto Ošima, potiahol rýchly protiútok, nahral Španielovi Brianovi Peňovi a ten si otvoril účet vo Fortuna lige. Snahu hostí uťal až v 84. min Philip Azango, ktorý vystrelil z uhla a brankár Kožuchar jeho strelu nedokázal vytesniť.