Veľká konkurencia pre Martina Dúbravku: Newcastle zaostril pozornosť na vynikajúceho brankára

Anglický futbalový klub Newcastle United má údajne záujem o nemeckého reprezentačného brankára Marca-Andreho ter Stegena (29) z FC Barcelona.

Podľa španielskeho periodika El Nacional sú noví majitelia United ochotní zaplatiť Kataláncom za 29-ročného brankára 55 miliónov eur.

El Nacional informáciu nezazdrojoval, podľa agentúry DPA sa k nej do piatkového poludnia nevyjadrili oba kluby a ani samotný ter Stegen. V Newcastle pôsobí slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka, ktorý sa po zotavení zo zranenia už objavil v nominácii SR na záver kvalifikácie MS 2022.

Barcelona je vo finančnej kríze a podľa periodika by privítala milióny do klubovej kasy. Podľa DPA sa však ter Stegen dávnejšie vyjadril, že ak by aj odišiel z Barcelony, preferoval by návrat do Nemecka.

Newcastle sa v tabuľke Premier League krčí na predposlednom 19. mieste. Po desiatich kolách nemá na konte ani jedno víťazstvo a len štyri body. V októbri noví majitelia ukončili zmluvu s trénerom Steveom Bruceom a teraz intenzívne hľadajú jeho riadneho nástupcu.