Tragická autonehoda slovenského mládežníckeho reprezentanta († 18): Nagy zhorel v tomto vraku!

Smútok, ktorý sa nedá ani slovami opísať! Tragická dopravná nehoda zničila život rodine z Levíc. Prišla o to najvzácnejšie - syna a brata Adriána († 18). Talentovaný futbalista Šamorína sa počas Sviatku všetkých svätých zabil v aute. Osudným sa mu stal náraz do stromu a následný požiar vraku. Adrián, ktorý obliekal dresy slovenských mládežníckych reprezentácií, nemal šancu na prežitie!

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Adrián bol skvelý mladý muž, korý miloval život a mal svoje sny a športové túžby. Pracoval na ich splnení a milovaným okolo seba prinášal radosť.

V pondelok sa vybral zo svojho bydliska v obci Vyšné nad Hronom navštíviť kamarátku do Levíc. „O druhej mi volal, že už ide domov. Potom nám už len prišli policajti nám povedať, čo sa stalo,“ zadúša sa plačom nešťastná Adriánova mama Andrea.

Mladík išiel na svojom aute Volkswagen Scirocco domov, no pár kilometrov za Levicami zišiel z cesty a prešiel do protismeru. Následne zišiel do ľavej priekopy, kde narazil do stromu. Auto sa vznietilo a vodič v ňom uhorel. Napriek snahe hasiči vytiahli telo chlapca už bez známok života.

Nadaný futbalista

Mama len ťažko rozpráva, čo všetko teraz prežíva. „Mal síce len 18 rokov, no bol to dobrý šofér. Dával pozor. Vôbec neviem, čo sa mohlo stať,“ plače Andrea, ktorá pracuje ako detská zdravotná sestra v levickej nemocnici.

Adriánovi už v detstve prirástla k srdcu futbalová lopta. Jeho snom bolo venovať sa tomuto športu na špičkovej úrovni. Aj jeho tréneri sú v šoku a ťažko veria tomu, že vyhasol taký mladý život. Mladík hral už pred štyrmi rokmi za mládežnícku reprezentáciu. Adrián sa do nej dostal z materského klubu FK Slovan Levice. Všimol si ho tréner SR 15 Peter Štefaňák a povolal ho proti rovesníkom zo Švajčiarska. Adrián nastúpil na poste pravého obrancu. V tíme sa stretol aj s Lucasom Demitrom (18), synom zosnulej hokejovej legendy Pavla Demitru († 36).

„On bol už vtedy vynikajúcim hráčom, lebo dostať sa z malého klubu do reprezentácie nie je jednoduché. Adrián mal niečo výraznejšie ako jeho rovesníci. Na ňom bolo úžasné to, že chcel hrať a napredovať, chcel na sebe pracovať a to ho robilo výnimočným,“ povedal Štefaňák a dodal: „Je mi to veľmi ľúto a je to veľká škoda,“ uzavrel.

Adrián bol od roku 2020 na hosťovaní z DAC Dunajská Streda v FC ŠTK 1914 Šamorín. V Šamoríne boli tiež v šoku a svojmu hráčovi v šatni, kde sedával, dali na lavičku dres a zapálili sviečku. „Je nám to nesmierne ľúto. Dravosť, ktorú v sebe mal, sa len tak nevidí. Bol to mimoriadne nadaný hráč,“ povedal tréner Tomáš Kállay.