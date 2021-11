Ivan Schranz: Po smrti otca požiadal o voľno v reprezentácii

Je to úplne pochopiteľné. V nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Štefana Tarkoviča (48) na posledné dva kvalifikačné zápasy o postup na MS 2022 v Katare proti Slovinsku (11. 11.) a Malte (14. 11.) chýba útočník Slavie Praha Ivan Schranz (28).

Dôvodom jeho absencie je víkendová tragická smrť otca Dušana († 57). Osudnou sa mu stala nešťastná nehoda pri bicyklovaní v obci Zálesie neďaleko Bratislavy. Futbalista si prechádza ťažkými chvíľami a pochopiteľne, otec mu veľmi chýba.

Útočník Slavie Praha nefiguroval v kádri svojho zamestnávateľa už v nedeľňajšom ligovom zápase proti Plzni. V tom čase sa totiž dozvedel zdrvujúcu správu, že jeho otec Dušan tragicky zahynul pri nešťastnej nehode pri cykloturistike.

V sobotu brázdil so svojou známou okolité cyklotrasy, pričom dvojica sa na konci výletu rozdelila. Hráčov otec sa však už v ten deň nikomu neozval, a tak sa začalo po ňom pátranie, ktoré malo tragický koniec. V nedeľu dopoludnia totiž našli jeho nehybné telo s osobnými vecami v Šúrskom kanáli neďaleko Zelenej vody.

Podľa všetkého muž prechádzal na bicykli po drevenom moste, z ktorého spadol. Po páde do vody asi z dvojmetrovej výšky zostal pravdepodobne v bezvedomí a utopil sa.

Z tragédie slovenského futbalistu bol šokovaný aj reprezentačný tréner Štefan Tarkovič, ktorý sa po dohode s hráčom rozhodol nenominovať ho na posledné dva kvalifikačné zápasy. „Ivan sa ospravedlnil z osobných dôvodov. Viac by som sa k tomu nechcel vyjadrovať. Viem, že je to pre vás aktuálna téma, ale prosím o rešpektovanie jeho súkromia. Každý, aj on sa musí s takouto situáciou vedieť vyrovnať po svojom,“ vyjadril sa pre Nový Čas Štefan Tarkovič.