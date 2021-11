Krmenčík na nože s bývalými spoluhráčmi: Tréner mu nepodal ruku, hráči si ho doberajú na internete

Zápas poznačila červená karta Plzne, ktorú už v 11. min uvidel za tvrdý faul Radim Řezník. V záverečnej desaťminútovke dostali navyše Plzenčania ďalšie dve červené karty a v nadstavenom čase hostí dorazil ich bývalý hráč Michael Krmenčík.

Práve jeho osoba vzbudila veľké emócie, keďže v predchádzajúcom ligovom súboji sa zapojil s fanúšikmi do vulgárneho pokriku na adresu svojho materského klubu. Na sociálnych sieťach sa neskôr ospravedlnil, ale pachuť z jeho konania stále zostala.

V samotnom vzájomnom súboji mal niekoľko kontroverzií s bývalými spoluhráčmi, gól o troch vylúčených zdecimovanému súperovi búrlivo oslávil a kotlu hosťujúcich fanúšikov venoval provokačné gesto. Po zápase mu viacerí Plzenčania, vrátane trénera Michala Bíleka, odmietli podať ruku. "Je to jeho svedomie," stroho skonštatoval na tlačovej konferencii Bílek.

Krmenčíka si na sociálnych sieťach v nedeľu opäť podali hráči Plzne. "Krmenčík je najväčšia hanba, aká kedy v Plzni bola," napísal David Limberský. Tréner "zošívaných" Jindřich Trpišovský sa snažil obrúsiť hrany konfliktu: "Úprimne, toto je medzi hráčmi. Je to vec Michaela a nechcem to za neho komentovať. Som rád, že hrá za Slaviu a že dal gól," citoval ho portál idnes.cz.

Krmenčik….What to say about him…. pic.twitter.com/d1Au4hhq0s