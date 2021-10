Merkelová reagovala na Kimmichov odpor voči očkovaniu: Čo odkázala nemeckej hviezde?

„Mám svoje obavy, je tu nedostatočné množstvo dlhodobých štúdií,“ hovoril pred niekoľkými týždňami nemecký reprezentant. Na reakciu jednej z hlavných osobností krajiny dlho čakať nemusel.

„Existujú veľmi dobré argumenty, ktoré sú dostupné a zodpovedajú na otázky, týkajúce sa jeho pochybností. Joshua je známy ako veľmi premýšľajúci futbalista. Myslím, že o svojom názore neustále uvažuje,“ uviedla Merkelová, ktorá už čoskoro skončí vo svojej politickej funkcii.

Kimmich po prehlásení schytal v Nemecku pomerne veľkú dávku kritiky zo strany verejnosti, pretože ide o jedného z mála neočkovaných futbalistov Bundesligy.

Joshua #Kimmich just confirmed live on Sky Sport that he has not been vaccinated so far. "For me personally, I had some concerns about the lack of long-term studies." pic.twitter.com/oeAYjb2DwI