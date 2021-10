Ďalší škandál sexuálneho obťažovania v zámorí: Snažil sa ma bozkávať

Súčasný tréner jamajskej ženskej futbalovej reprezentácie Hubert Busby mladší čelí obvineniam zo strany Malloree Enochovej. Američanka v rozhovore pre denník Guardian detailne popísala nevhodné chovanie, ktorého sa tréner voči nej dopustil medzi rokmi 2010 a 2011.

Enochová uviedla, že jej tréner sľúbil zmluvu v prípade, ak s ním bude na výjazdoch bývať na jednej izbe. K tomuto činu ju mal opakovane nútiť a napokon na hráčku vyvíjať tlak, aby sa s ním vyspala. „Snažil sa ma bozkávať a dotýkať sa ma. Musela som niekoľkokrát dôrazne povedať, že nemám záujem,“ povedala futbalistka, ktorá na svojho bývalého trénera podala trestné oznámenie.

MLS announces there will be an investigation overseen by independent counsel into the Whitecaps handling of the Hubert Busby Jr. allegations in 2011: #VWFC — I will have more @CityNewsVAN pic.twitter.com/iA7pJ5axER