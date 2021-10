Slovan a Trnava schytali mastné pokuty: Ivan Kmotrík ml. sa chce proti trestu odvolať

Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava rešpektuje a akceptuje trest v podobe zákazu vycestovania jeho fanúšikov na najbližšie štyri vonkajšie zápasy.

Zvyšné dva tresty od Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) však považuje za neprimerané a neadekvátne.

DK SFZ trestala za udalosti z nedohratého a neskôr skontumovaného derby Fortuna ligy, ktoré sa hralo 17. októbra a hlavný rozhodca ho po bitkách chuligánov oboch táborov priamo na ihrisku predčasne ukončil. Domáci FC Spartak Trnava dostal pokutu 35.000 eur, Slovan 20.000 eur.

Spartak odohrá najbližšie tri domáce zápasy bez divákov, vstup bude umožnený iba deťom do 15 rokov. DK SFZ navyše zakázala fanúšikom oboch klubov do konca súťažného ročníka vycestovať na vzájomné zápasy.

"Výška finančných pokút neodzrkadľuje, kto bol organizátorom zápasu. ŠK Slovan bol v derby hosťujúcim mužstvom, a teda nemohol ovplyvniť jeho organizáciu a zabezpečiť dostatočné bezpečnostné opatrenia, potrebné k organizácii takého zápasu. Rozdiel vo finančnej pokute medzi organizátorom (FC Spartak Trnava) a hosťujúcim mužstvom je z nášho pohľadu až zanedbateľný.

DK SFZ neprihliadala na skutočnosť, že FC Spartak Trnava v minulosti dokázal zorganizovať nielen mnoho derby, ale aj oveľa rizikovejšie zápasy s klubmi ako Legia Varšava či Crvena zvezda Belehrad. Tento fakt jasne dokazuje, že organizátor zlyhal na plnej čiare, podcenil samotnú organizáciu zápasu a úroveň bezpečnostných opatrení," uvádza sa v piatkovom stanovisku na oficiálnej stránke "belasých".

Slovan si počká na písomné odôvodnenie rozhodnutia DK SFZ, ktoré postúpi na posúdenie právnej kancelárii. S veľkou pravdepodobnosťou podá odvolanie proti rozhodnutiu DK SFZ.

"Nesúhlasíme so zákazom účasti hosťujúcich fanúšikov na derby do konca sezóny. Nie je to správny nástroj. K derby patrí aj atmosféra, o ktorú sa pričinia oba fanúšikovské tábory. Tento zákaz prináša so sebou zvýšené riziko pre organizátora, keď si napríklad fanúšikovia hostí môžu zakúpiť vstupenky do domácich sektorov, čo môže spôsobiť ďalšie neželané incidenty priamo na štadióne.

Určite treba hľadať riešenia v oblasti organizácie zápasu a bezpečnostných opatrení. Cestou môže byť napríklad využívanie biometrických údajov, pretože sa nebavíme o tisíckach problémových ľudí, ale o malej skupine ľudí. Aj v prípade našich fanúšikov v Trnave platí, že veľká väčšina z nich prišla podporiť Slovan a nedopúšťala sa protiprávneho konania, a za tými si stojím. Problémová nie je v našom prípade či v iných kluboch väčšina, ale menšina," vyhlásil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.