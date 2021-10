Almási pred derby Baník – Sparta: Nestane sa to, čo v Trnave!

Česká futbalová scéna je v pohotovosti! Bude to nedeľa ako remeň. Nielen kvôli šlágru tabuľkovo tretej Slavie Praha s vedúcou Viktoriou Plzeň (18.00).

Možno ešte väčšiu pozornosť i obavy vzbudzuje súboj dvoch odvekých rivalov Baníka Ostrava a Sparty Praha (15.00). A najmä účasť ich horkokrvných fanúšikov.

Slovenský reprezentačný útočník Ladislav Almási, najlepší strelec Baníka, neočakáva podobné výtržnosti, aké predviedli nedávno prívrženci Trnavy a Slovana. „Také niečo sa určite nestane. Niekoľko posledných derby medzi Ostravou a Spartou bolo pokojných. Dúfam, že sa bude hrať futbal a nepríde k tomu, čo v Trnave,“ povedal pre Nový Čas.

Baníku sa nepodarilo cez týždeň dobre naladiť na dôležitý ligový zápas. Moravský klub vypadol z Českého pohára po domácej prehre s Hradcom (1:2). Almási odohral celý duel, strelecky sa tentoraz nepresadil. „Je to sklamanie, lebo sme chceli postúpiť. Nepremenili sme šance, no dostali sme aj dva góly, čo sa v pohároch ťažko otáča, keď sa súper vzadu zabetónuje. Mal som dve sľubné príležitosti. Loptu som dobre trafil, ale brankár v oboch prípadoch úspešne zakročil,“ uviedol Almási.

Bratislavského rodáka čaká prvý zápas proti Sparte. S konkurenčnou Slaviou to nedopadlo slávne. „Prehrali sme 0:4. Teraz to chceme odčiniť. Sparta je na všetkých postoch silná. Predvádza ofenzívny futbal. My musíme pozorne brániť. Do výhody sa dostane ten, kto skóruje ako prvý. Nemôžu nás ovládnuť emócie. Musíme sa sústrediť a ísť podľa plánu, ktorý určia tréneri. Tak sa dá uspieť.“

Sparta utrpela v tomto ligovom ročníku jedinú prehru na trávniku Plzne. Z ihrísk súpera vozí na Letnú pravidelne body. V jej drese sa darí slovenskému tandemu Hancko – Haraslín. „Aj oni ťahajú Spartu. Ešte sa až tak dobre nepoznáme z reprezentácie, ale obaja sú to super chalani. Žiadne podpichovačky zatiaľ neboli. Je to derby, v ktorom sa môže stať všeličo. Pokúsime sa ho vyhrať,“ dodal Almási.