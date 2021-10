Neymar s jasným odkazom fanúšikom: V živote si robím, na čo mám chuť

Brazílsky futbalový útočník Neymar a občasné bujaré oslavy, táto kombinácia je už roky známa.

Dvadsaťdeväťročný futbalista francúzskeho tímu Paríž Saint-Germain sa však bráni tvrdením, že nikdy by vo futbale nedokázal toľko, ak by na sebe tvrdo nepracoval a na ihrisku neodovzdával maximum. "Ak by som to nebral seriózne, nemohol by som byť medzi najlepšími," poznamenal.

Doplnil tiež, že so športom to myslí vážne a dokazujú to jeho úspechy. Pripustil, že niektoré správy, ktoré sa venujú jeho zábave, ho "iritujú". Upozornil na to web goal.com s odvolaním sa na videorozhovory s Neymarom na YouTube.

"Idem von vždy, keď môžem, keď mám na to čas a keď mám voľný deň. V tom nevidím problém," pokračoval rodák za Sao Paula. "Všetci by ma však mali súdiť len na základe výkonov na hracej ploche. V osobnom živote si robím, na čo mám chuť. A za to by ma nik nemal súdiť. Som voľný. Ak by som nemakal na svoje fyzičke, na túto úroveň by som sa nikdy nedostal," myslí si Brazílčan.

Neymar na klubovej úrovni pôsobí v Európe od roku 2013. Z materského FC Santos najprv prestúpil do španielskeho klubu FC Barcelona, z ktorého v lete 2017 odišiel do Francúzska do tímu Paríž Saint-Germain. "Futbal milujem, hrať ho je pre mňa najobľúbenejšia činnosť v celom živote. Chcem, aby si ma všetci pamätali ako jedného z najautentickejších hráčov. Na nič sa nehrám a nič neskrývam," hovorí vynikajúci technik.