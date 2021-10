Nie len skvelá defenzívna práca: Milan Škriniar predviedol technické finesy zo svojho repertoára

Opora reprezentačného dresu je už dlhší časom právom pasovaná do role jedného z najlepších stopérov sveta. Opora milánskeho Interu má na starosti predovšetkým defenzívnu prácu, no vo víkendovom zápase ukázal o trochu viac zo svojho futbalového repertoára.

V šlágri kola proti Juventusu sa odhodlal k driblingu, čo pri stredných obrancoch nie je úplne zvykom. Stráženie lopty pred súperom pomocou technických finés mu však úplne cudzie nie je, presvedčte sa sami...

Skriniar doing his best Messi impression pic.twitter.com/CB9Ui9jPVr