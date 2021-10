Výhodná ponuka pre hráčov Premier League? Falošné potvrdenia o očkovaní za tisíc libier

Futbalistom boli ponúknuté falošné potvrdenia o očkovaní proti pandémii „iba“ za tisíc libier. Či túto ponuku niekto využil momentálne isté nie je. Vedenie Premier League tvrdí, že o niečom podobnom momentálne nič nevie, avšak štyria účastníci najvyššej anglickej súťaže túto informáciu pre Daily Mail potvrdili.

Anglická liga pritom nedávno oznámilo, že 81 % hráčov obdržalo už minimálne prvú dávku vakcíny. Plne zaočkovaných by malo byť približne 70 % hráčov. Miera štatistík však u jednotlivých klubov kolísa. Daily Mail odhalil, že iba sedem klubov má viac než 50 % plne zaočkovaných futbalistov.

Premier League vo svojej správe pre kluby uviedla, že je pred nimi ešte dlhá cesta. Vedenie ligy sa má snažiť motivovať hráčov k očkovaniu rôznymi odmenami pre ich kluby.

The Premier League has said that over two-thirds of its players are fully vaccinated against Covid-19 while over three-quarters have received at least one dose.