Gól spoluhráča Tomáša Suslova obletel svet: Ukážková pätička!

Pre holandskú ligu je to bežné, krásne góly sú v nej prakticky rutinou. Fanúšikov o tom tentoraz presvedčil hráč Groningenu Cyril Ngonge. V 20. minúte si nabehol na center z ľavej strany a ukážkovou pätičkou prekonal súperovho brankára. Jeho presný zásah okamžite obletel internet. Jeho gól sa v konečnom zúčtovaní ukázal pri výhre 2:0 ako rozhodujúci.

🤩 The GOAL of the week!!! 😱



Cyril Ngonge (Groningen) scored this BEAUTY in their 2-0 win over AZ Alkmaar 💥🇳🇱 pic.twitter.com/331e9xsdBD