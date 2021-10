V FC Barcelona to po El Clásicu vrelo: Fanúšikovia fyzicky zaútočili na trénera!

Barcelona po odchode Lionela Messiho prežíva ťažké času. Výsledková mizéria i finančná neschopnosť sa podpísali pod výkony katalánskeho veľkoklubu.

Cez víkend futbalisti FC Barcelona prehrali v šlágri s Realom Madrid 1:2 a fanúšikom došla trpezlivosť. Rozbúrený dav zaútočil na auto, v ktorom sa viezol tréner FCB Ronald Koeman.

Any fan can express their opinion, but it must not be forgotten that Ronald Koeman is a club legend and the fans should not have behaved like this after the game!! pic.twitter.com/8aM7ZgAvGo